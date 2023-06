Ligue 2 : Nicolas Usaï nommé nouvel entraîneur du Pau FC

C'est officiel, le Pau FC a dévoilé ce mardi 20 juin sa nouvelle organisation, après le départ du coach qui entraînait les joueurs depuis 2020, Didier Tholot. Nicolas Usaï est nommé nouvel entraîneur, et Luis De Sousa nouveau directeur sportif, il récupère des prérogatives laissées libres après le départ de Joël Lopez .

"Le Pau FC a choisi d'accorder sa confiance à Nicolas Usaï, qui compte plus de 200 matchs de National et de Ligue 2 BKT en tant qu'entraîneur principal". Auparavant, il a notamment entraîné les clubs d'Orléans, de Nîmes et de Châteauroux. "Fort de son expérience en tant que joueur professionnel, puis d'une reconversion précoce en tant que coach, le tacticien de 49 ans apportera avec lui une expertise précieuse qui sera bénéfique pour notre équipe".

Le poste de directeur sportif a été confié au franco-portugais de 49 ans Luis De Sousa, déjà passé par Toulouse, Marseille, Arles-Avignon, et Créteil. Il avait rejoint la cellule de recrutement de l'AS Saint-Etienne au cours de l'hiver dernier. C'est bien du recrutement qu'il s'occupera au sein du Pau FC.

"Nous sommes très contents d'accueillir Luis De Sousa et Nicolas Usaï, pour porter un nouveau projet sportif solide et ambitieux" commente dans un communiqué le président du club, Bernard Laporte-Fray. "Nicolas Usaï est un entraineur reconnu et respecté pour son travail. Il a démontré une forte connaissance du football et notamment du championnat de Ligue 2, j’ai toute confiance en lui pour atteindre nos objectifs".