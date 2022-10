Ligue 2 : Amiens tombe de haut à Nîmes (2-0)

Une semaine après une retentissante victoire sur le fil (2-1) contre Dijon qui leur a permis de garder la tête de la Ligue 2, les Amiénois n'ont pas su enchaîner et tombent même de haut. L'ASC a perdu 2-0 contre l'avant dernier, Nîmes.

Pour ce duel contre des crocos en mauvaise posture (19e avec 7 défaites), Philippe Hinschberger a décidé de titulariser le héros du match contre Dijon. Buteur décisif samedi dernier pour son retour, Gaël Kakuta a cette fois débuté la rencontre au stade des Costières. L'ex meneur de jeu de Lens a commencé en soutien de la paire d'attaquant Papis Cissé-Tolu.

Les deux équipes se sont beaucoup observées d'entrée de jeu. Amiens a eu quelques opportunités sur corners mais n'a pas su en profité. Les gardois eux aussi ont eu quelques coups de pied arrêtés. Après l'un d'eux, Malik Tchokounté a frappé à côté.

Nîmes ouvre le score

Mais ce même Tckokounté a ouvert le score après 22 minutes. L'attaquant nîmois était parfaitement positionné dans la surface de réparation pour réceptionner un très bon centre. Mamadou Fofana, trop court n'a rien pu faire et le gardois a placé une tête pour ajuster Régis Gurtner et inscrire son cinquième but depuis le début de la saison (1-0).

Amiens beaucoup trop tendre

Intenable, Malik Tchokounté aurait même pu doubler la mise dans la foulée. D'une frappe assez lourde, l'attaquant des crocos a cadré mais Régis Gurtner a repoussé le ballon et maintenu l'ASC à flot. Mais ce deuxième but nîmois est bel et bien arrivé, à la 33e. C'est Jens Thomasen, profitant d'une défense picarde trop apathique pour glisser le ballon au fond des filets.

Le poteau puis la barre pour Cissé

Amiens est revenu sur la pelouse avec l'obligation de réagir en seconde mi-temps. Papiss Cissé a bien failli réduire le score au bout de trois minutes. mais l'attaquant sénégalais a trouvé le poteau. Trois minutes plus tard, c'est cette fois la barre que l'attaquant de l'ASC a trouvé après une tête à bout portant.

Et le score n'a plus bougé. Amiens concède une troisième défaite cette saison et passe de la seconde à la quatrième place du classement avec 23 points. Dans une semaine, les joueurs de Philippe Hinschberger accueilleront Saint-Etienne au stade de la Licorne (15h)

