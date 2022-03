Ligue 2 : Nîmes écœure le HAC

Le HAC a chuté pour la cinquième fois de la saison à domicile, ce samedi face à Nîmes (0-1). Alors qu’ils avaient la possibilité de revenir à trois points du 5e, Sochaux, battu à Auxerre plus tôt dans la journée, les Ciel et Marine ont donc laissé filer l’occasion de se relancer véritablement dans la course aux play-offs. Après les défaites face à Ajaccio et Sochaux, au Stade Océane déjà, c’est un nouveau match charnière que les Havrais ont mal négocié.

Mais à part leur manque d’efficacité offensive, ce qui reste tout de même l’essentiel, difficile de leur reprocher grand-chose. Le HAC ne s’était encore jamais montré aussi dominateur depuis le début du championnat : 21 tirs tentés pour 11 cadrés côté havrais, et seulement deux frappes cadrées sur 3 tentées côté nîmois, voilà qui en dit long…

Ça va être dur à avaler. Paul Le Guen

« C’est dur à encaisser, soupire le coach Paul Le Guen. On a fait un match plein, mais il nous a manqué l’efficacité, le réalisme. Oui, on a raté des occasions, on a tapé le poteau, mais c’est assez incroyable de sortir de ce match avec une défaite. Ça va être dur à avaler. »

« C’est très cruel, ajoute le défenseur Pierre Gibaud. C’est, je pense, notre meilleur match à domicile, mais c’est l’histoire de notre saison, on n’arrive pas à marquer. »

De son côté, Nîmes a été d’un réalisme redoutable et son gardien, Bratveit, a réalisé un sans faute. Le portier gardois a eu de la réussite, aussi, en étant sauvé par sa transversale sur un coup franc de Cornette et une tête de Bonnet dans les derniers instants.

Rebondir à Dijon dès mardi

Les Havrais ont fait le forcing jusqu’au bout pour tenter de remonter le but encaissé sur penalty à l’ultime seconde de la première mi-temps. Mais en vain. Après 28 journées, le HAC reste donc 6e, à six points toujours du Top 5, avant un déplacement à Dijon mardi prochain.

« C’est dommage, on avait clairement une belle opportunité, il faut donc très vite s’en remettre, retourner au combat et penser au match à Dijon. Même si on ne la ramène pas, on a vraiment envie de se rapprocher de la cinquième place », ambitionne encore Paul Le Guen.