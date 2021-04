Ligue 2 : Niort à Ajaccio pour s'éviter une fin de saison corsée

C'est forcément l'heure où l'on regarde le calendrier de chaque équipe qui lutte encore pour quelque chose (une montée à arracher, une descente à écarter). Et si l'on se penche sur le bas du classement de la Ligue 2, on se dit que plus vite Niort aura été chercher les derniers points qui lui manquent, plus vite on respirera.

Car la 14ème place au classement et le matelas apparemment confortable de sept unités sur le barragiste Guingamp ne doit pas être un mirage. Niort finira cet exercice 2020-2021 par la réception de l'En Avant à la mi-mai. Et autant dire que si la présence en L2 n'est pas validée d'ici là, ce pourrait être une rencontre "à la vie, à la mort" avec une issue jouée sur un match couperet. Le scénario que tout le monde veut éviter dans les Deux-Sèvres.

Sans Kemen, Yongwa, ni Moutachy...

On n'en est pas encore là, mais cette projection seule devrait suffire pour galvaniser les hommes de Sébastien Desabre sur les prochaines échéances. La réception de Troyes, les déplacements à Valenciennes ou Amiens ne devraient pas être des parties de plaisir. Il va donc falloir cocher les bonnes cases. Et ne pas passer à côté au stade François-Coty.

Pour ce déplacement sur l'île de Beauté, les Chamois devront composer sans trois joueurs clés : le milieu offensif Olivier Kemen (suspendu) et les deux latéraux qui avaient débuté contre Auxerre : Darlin Yongwa, endeuillé, restera auprès des siens. Joris Moutachy, lui, rejoint l'infirmerie. Il souffre d'une petite déchirure au quadriceps.

Ajaccio-Niort, coup d’envoi ce samedi à 20h, à vivre dès 19h45 sur notre antenne et francebleu.fr