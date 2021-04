Ligue 2, Niort-Auxerre : terminer le travail !

Après avoir battu Toulouse et accroché Clermont, les Chamois Niortais ont l'opportunité de valider définitivement le maintien ce samedi contre l'AJ Auxerre, équipe qui tourne beaucoup moins bien en 2021 mais qui reste en course pour les barrages de Ligue 1.

Finir le job. A l'occasion de la 32ème journée de Ligue 2 et alors qu'ils restent sur une belle dynamique, les Chamois Niortais, 13ème, reçoivent Auxerre, 6ème, ce soir au stade René-Gaillard. Niort vient de boucler deux matches sans but et sans défaite et peut valider quasi-définitivement son maintien en cas de victoire contre l'AJA.

En face, Auxerre, toujours en course pour les barrages de montée en Ligue 1, est un peu au ralenti. Les Bourguignons restent sur 5 matches sans victoire (3 succès seulement en 2021). A part Châteauroux et Guingamp, deux relégables, personne ne fait pire en ce moment en championnat ! Gare toutefois à une formation qui peut faire la différence à tout moment avec ses individualités (Autret, Le Bihan, etc.).

Du côté des Niortais, Sébastien Desabre, l'entraîneur, disposera des mêmes joueurs que la semaine dernière, en plus des retours de Kilama et Yongwa (post-Covid) et de Doukansy après sa suspension. Aux Chamois de s'offrir une fin de saison sereine en livrant une grosse prestation ce samedi pour se mettre à l'abri au plus vite.

Niort-Auxerre, coup d'envoi à 20h, à vivre dès 19h45 sur France Bleu Poitou et francebleu.fr