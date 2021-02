Ligue 2 : Niort-Châteauroux, la cave se rebiffe

La Berrichonne bouge encore. A ceux qui avait enterré un peu trop vite le dernier de Ligue 2, les joueurs de Châteauroux ont adressé un signal mercredi : oui, ils peuvent encore gagner des matches et oui, ils comptent bien s'accrocher pour jouer jusqu'au bout la lutte dans la course au maintien.

Après une série de douze matches sans vaincre, les hommes de Benoît Cauet (qui a succédé sur le banc à Nicolas Usaï) ont renoué avec le succès contre un adversaire direct. La Berri qui doit passer sous bannière saoudienne dans les heures qui viennent veut croire à son sauvetage. Les dirigeants ont mis le paquet lors du mercato pour créer un électrochoc dans le sillage du changement de coach.

Un entraîneur débarqué, quatre recrues arrivées

Quatre recrues sont arrivées, une par ligne. Marcin Bulka au poste de gardien (ex-PSG), le latéral droit Thibaud Vargas (20 ans), prêté par Montpellier (L1), le milieu Kalidou Sidibé (Toulouse) et l'attaquant Prince Ibara passé par la Belgique et l'Azerbaïdjan.

Revenus à cinq points du barragiste, à six unités du 16ème, la Berri s'est donné un peu d'air et a remis la pression sur les autres pensionnaires de la cave (Pau, Guingamp, Nancy, Chambly). Prouvant par la même que cette équipe n'était pas si larguée que ça et qu'elle ne lâcherait pas.

A Niort de prendre cet adversaire revigoré très au sérieux. Sans Kilama (suspendu), sans Konaté (blessé au genou, indisponible pour deux semaines) et sans Louiserre (convalescent encore 10 jours après une blessure du quadri), les Niortais devront montrer leur meilleur jour pour remporter un duel contre un "bas de tableau", ces formations qui ont tant posé de problème aux hommes de Sébastien Desabre cette saison.

Niort-Châteauroux, coup d'envoi à 20h. A vivre dès 19h45 sur France Bleu Poitou et francebleu.fr