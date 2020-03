Ligue 2 / Niort-Nancy : les Chamois vont tenter de poursuivre la bonne série à la maison

René-Gaillard n'est pas encore une forteresse imprenable et ce soir, le stade niortais devrait davantage ressembler à une piscine qu'à un château fort en raison des trombes d'eau qui se sont abattues ces dernières heures sur le Poitou.

Il n'empêche. A l'heure de recevoir l'AS Nancy-Lorraine, les Chamois, qui n'ont que peu de certitudes dans leur besace cette saison, peuvent s'appuyer sur un fait intangible et bien réel : ils viennent d'enchaîner deux victoires consécutives à domicile face à Orléans et Valenciennes. Et peuvent donc ce soir réaliser la passe de trois.

Paro de retour

Un succès d'autant plus impératif que l'équipe poitevine, battue à Auxerre, a un impérieux besoin de points dans la dernière ligne droite du championnat. "On est sur une bonne série à la maison, on espère la poursuivre ce soir contre Nancy. Avec notre inconstance à l'extérieur, si on gagne tous les matches à domicile d'ici la fin de la saison, on signe tout de suite !" lâche avec son franc-parler habituel le milieu de terrain Dylan Louiserre, qui devrait retrouver d'entrée son poste de titulaire au milieu de terrain.

Bonne nouvelle, après cinq mois d’absence, Issouf Paro est de retour dans le groupe. Le défenseur central pourrait même débuter la rencontre.

Match à vivre en Facebook Live

Le groupe niortais : Braat, Pauchet – Sans, Kilama, Paro, Lapis – Kemen, Jacob, Vion, Doukansy, Renel, Louiserre, Leautey – Sissoko, Koné, Koyalipou, Autchanga, Baroan.

Niort-Nancy, match à vivre en direct dès 19h45 sur la page Facebook de France Bleu Poitou.