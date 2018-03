Niort, France

Nouvelle défaite à domicile pour Niort... Les Chamois se sont inclinés 2-1 contre Lorient ce vendredi soir à René-Gaillard lors de la 29ème journée de ligue 2. Les Merlus ont marqué par Marveaux à la 24ème minute sur penalty suite à une faute dans la surface de Julien Da Costa.

"On veut vivre ou mourir ?"

Wissa a doublé la mise dix minutes plus tard, avant que Dona N'Doh ne réduise la marque à la 60ème. Pour le milieu niortais Laurent Agouazi, au train où vont les choses, il va falloir prendre ses responsabilités et avoir du caractère pour sauver la peau du club en ligue 2. "Est-ce qu'on veut vivre ou on veut mourir ? C'est la question qu'on s'est posé à la mi-temps dans le vestiaire. On veut vivre. On les a trop respectés pendant vingt minutes. Il faut avoir de la fierté et de l'orgueil. Il y a tout un club qui est en danger".

Prochain match capital à Bourg

Dominés en première période, les Chamois ont eu plus de répondant au retour des vestiaires. C'est ce qui laisse un peu de frustration à Jean-Philippe Faure, l'un des entraîneurs de Niort. "Mon regret, c'est qu'ils marquent sur deux fautes que l'on commet et que la débauche d'énergie en seconde période n'a pas été récompensée par une égalisation. Il faut continuer à se battre, ça passe par un gros match dès la semaine prochaine à Bourg-en-Bresse". Au classement, les Chamois restent ce matin 14ème de ligue 2.