Ligue 2 : Niort-Sochaux, comme une envie de manger du lion

Vainqueurs à l'aller à Bonal à l'issue d'un festival de buts (4-3), les Chamois retrouvent la route de Sochaux ce mardi à Niort (28ème journée), une équipe qui a redressé la barre et reste dans le coup pour jouer les phases finales de Ligue 2.

Après Grenoble, et avant Toulouse, Clermont et Auxerre, les Chamois, 11ème, affrontent ce mardi à René-Gaillard un nouveau pensionnaire du top 8 de la Ligue 2 : Sochaux, 7ème, équipe en forme, qui reste sur trois victoires et un nul, ainsi qu'une qualification en 16èmes de finale de la coupe de France (le week-end prochain contre Lyon).

"Notre objectif, c'est de poursuivre la dynamique et d'enchaîner une deuxième victoire à domicile" balise d'entrée l'entraîneur Sébastien Desabre. "C'est un match qui arrive vite, il va y avoir de la gestion d'effectif. On a de la concurrence. Ce sera l'occasion pour certains de montrer qu'ils peuvent apporter quelque chose à l'équipe sur cette rencontre".

Match amical vendredi contre le FC Nantes

Les Chamois pourront compter sur le retour de Darlin Yongwa qui a purgé son match de suspension. Niort-Sochaux, coup d'envoi ce mardi à 20h, à vivre dès 19h45 sur France Bleu Poitou et francebleu.fr

Ensuite, il y a une coupure de dix jours avant le déplacement à Dunkerque. L'occasion d'un match amical programmé à Nantes vendredi à 14h contre les Canaris d'Antoine Kombouaré, en grande difficulté en Ligue 1.