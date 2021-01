Ligue 2 : "Notre ambition, la Ligue 1 à moyen terme" annonce le nouveau président de l'AS Nancy Lorraine

Le nouveau président de l'AS Nancy Lorraine s'est officiellement présenté au public ce lundi 4 janvier au stade Picot à Nancy. Gauthier Ganaye succède à Jacques Rousselot, à la tête du club de football depuis 27 ans. L’AS Nancy Lorraine est entre de nouvelles mains depuis le 31 décembre, un consortium international, composé de plusieurs investisseurs américains, chinois et indiens, qui sont ou ont déjà été présents dans le sport professionnel.

Gauthier Ganaye ce lundi a évoqué son ambition, "que l'ASNL accède à la Ligue 1 à moyen terme. En attendant les échéances à plus court terme, plus modérées, le maintien en ligue 2 ". Maintien en ligue 2 et dans six mois construction d'une équipe compétitive pour être en haut du tableau, insiste le président. Il ajoute " je n'aime pas l'expression, c'est un club de ligue 1 en ligue 2, on est là où on mérite d'être, mais en tout cas, c'est un club qui a le potentiel de remonter en Ligue 1 et qui le mérite".

Des synergies entre Nancy et Ostende

Gauthier Ganaye , ancien président de Nice et de Barnsley en Angleterre , est également président du club d'Ostende en Belgique. Il évoque d'ailleurs des synergies entre les deux clubs à travers des prêts par exemple entre les deux entités. Peut-être dès janvier pour renforcer par petite touche l'effectif de Jean-Louis Garcia qui reste sur le banc de l'AS Nancy Lorraine. Gauthier Ganaye qui rappelle que le club au chardon reste concerné par les restrictions décidées par la DNCG, le gendarme financier du football français, à savoir un encadrement de la masse salariale et des droits de mutations.

Le club de football de Nancy est actuellement 17ème du championnat de Ligue 2. Les Rouges et Blancs jouent à Valenciennes ce mardi 5 janvier.

