Ligue 2 : Nouveau carton de l'USO en déplacement, à Grenoble

Grâce à un doublé d'Anthony Le Tallec, puis Benkaïd et enfin Perrin, l'USO a une nouvelle fois fait forte impression ce vendredi en déplacement à Grenoble (0-4). Un dixième match sans défaite pour les orléanais qui viennent de battre le record de points du club en Ligue 2.

Orléans, France

Pour la 31e journée du championnat de Ligue 2, l'Us Orléans a, une nouvelle fois, réalisé une belle performance en terrain adverse. Pour une fois le match a mis un peu de temps à se décanter et c'est à la 39è minute sur un bon centre de Cissokho (6è passe décisive de la saison) qu'Anthony Le Tallec ouvrait le score sur une belle tête. 1-0 à la mi-temps, pas de quoi se relâcher. D'ailleurs l'USO attaquait bien le 2è round, toujours pas Le Tallec, en face à face avec le gardien cette fois-ci, après un pressing payant de Monfray. Ensuite il a fallu faire front devant les assauts grenoblois. Et comme ceux-ci se sont découverts, l'USO en a profité en fin de match, d'abord sur un contre de Benkaïd (79è), puis un bon centre d'Avounou repris par Perrin (2 entrants). Un succès qui permet aux orléanais de se approcher encore un peu plus de la zone des playoffs,, en attendant le match de Lens (5è) à Châteauroux lundi soir.

Les réactions d'après-match

Retrouvez les résultats de votre équipe en temps réel

Le classement de Ligue 2

Retrouvez toute l'actualité de l'US Orléans sur francebleu.fr