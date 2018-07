Le grand jour pour l'AS Nancy Lorraine. Le club au chardon, maintenu en Ligue 2 lors de l'ultime journée la saison passée, reçoit Béziers ce vendredi pour le coup d'envoi du championnat. Une équipe remodelée avec cinq recrues et l'envie de tourner la page.

Tomblaine, France

Le jour J pour l'AS Nancy Lorraine ! Deux mois à peine après avoir arraché le maintien en Ligue 2 de football, l'ASNL reçoit Beziers, promu, pour la première journée de la saison ce vendredi 27 juillet. Coup d'envoi à 20 heures, avant match dès 19h45 sur France Bleu Lorraine et Francebleu.fr . L' AS Nancy Lorraine, en voie d'être rachetée, débute la saison avec déjà cinq recrues, un entraîneur Didier Tholot reconduit pour la saison et l'envie de corriger le tir après le pire exercice de son histoire.

A quelques heures du match, les visages sont concentrés, les physiques affûtés après cinq semaines de préparation. La page de la saison dernière est tournée assure le milieu de terrain Vincent Marchetti, qui revient après sept mois éloignés des terrains pour cause de blessure :

L'envie de mieux faire prend le pas sur ce sentiment de revanche."

Vincent Marchetti, presque une recrue après une saison en pointillés. Didier Tholot a quasiment obtenu tous les joueurs qu'il souhaitait pour renforcer l'équipe. Seule la compétition permettra de jauger la qualité du recrutement face à une formation de Béziers que l'on connaît mal. Les Biterrois ont terminé à la deuxième place de National la saison dernière avec peu de joueurs habitués à la Ligue 2. Il ne faudra pas le prendre compte selon l'entraîneur Didier Tholot :

Il ne faut pas s'occuper de ça. On doit être performant. Cette équipe-là est montée, sûrement dans l'euphorie. Elle mérite d'être là".

Didier Tholot ne vise rien d'autre que la victoire, trois points ce vendredi soir pour envoyer un signal, montrer que l'équipe fébrile et fragile de la saison dernière n'est qu'un lointain souvenir.

Le groupe nancéien

Chernik, Ndy Assembe, Abergel, Coulibaly, Seka, Diagne, Badila, Fischer, Néry, Da Cruz, Marchetti, N'Guessan, Clément, Robic, Dalé, Dembélé, Sané, Mabella, Koura.

Suspendus : Bidounga, Bassouamina.

Blessé : Muratori, Ba.

Choix : Jourdren, Saint-Ruf, Busin, Barka, Bassi.

Sélection : Nguiamba.

Le groupe biterrois

Novaes, Viot, Taillan, Etou, Savane, Atassi, Sidibé, Lingani, Nouri, Gbegnon, Diakota, Kanté, Beusnard, Aabid, Bokoum, Ramalingom, Rabillard, Sissoko