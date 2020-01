Ligue 2 : Nouvelle année, nouvel effectif, nouveau départ pour l'USO face à Chambly?

La Ligue 2 reprend ce vendredi après les fêtes de fin d'année. Pour la 20è journée, l'USO (20è et dernier) se déplace à Paris pour affronter Chambly (16è). Après le succès de décembre contre Sochaux, Orléans doit enchaîner pour sortir du bas de tableau. Avec du neuf et des retours dans l'effectif.

Après une victoire contre Sochaux, juste avant les fêtes, qui a fait naître l'espoir d'un redressement, l'USO entame la 2ème partie de saison avec impatience. "Une année qui débute, la phase retour qui débute, de nouveaux joueurs, on peut le considérer comme une nouvelle aventure, une nouvelle dynamique, après on va voir ce qu'on est capable de faire" lance l'entraîneur Didier Ollé-Nicolle.

Duel de postulants au maintien

Car outre la victoire contre Sochaux, il y a eu également un succès en match amical face à Auxerre (2-1). De quoi redonner un peu de confiance et de moral à une équipe orléanaise qui a cumulé les difficultés en 1ère partie de saison mais qui, malgré seulement 2 victoires, n'est qu'à 4 points du barragiste (Niort) et 5 du premier non relégable (Châteauroux).

C'est donc serré en bas de tableau et évidemment, les orléanais ont bien conscience de l'enjeu de ce match de vendredi au stade Charléty contre Chambly, 16ème, un promu et adversaire direct pour le maintien. "S'ils nous battent ils nous mettraient à 10 points" constate le milieu Maxime d'Arpino et ce serait bien dommage pour les orléanais de ne pas réussir (encore une fois après Rodez, le Paris FC, Châteauroux, Niort) à dominer un de leurs concurrents immédiats. Mais attention aux picards qui, juste avant les fêtes sont allés chercher un nul au Havre et ont battu Niort.

Des nouveaux et des retours

A peine débarqué de Lens, il y a quelques jours, le latéral Arial Mendy devrait occuper le flanc gauche orléanais ce vendredi. L'athlétique défenseur sénégalais a l'avantage d'être tout de suite opérationnel, contrairement au milieu offensif /attaquant Préjuce Nakoulma, qui a peu joué depuis le mois de juin et qui n'a pas encore 90 minutes entières dans les jambes.

Le défenseur Arial Mendy, qui semble bien affûté physiquement, devrait débuter sur le côté gauche orléanais. © Radio France - Johan Gand

Ce dernier devrait donc être sur le banc face à Chambly. 2 joueurs importants font également leur retour de blessure : le défenseur Gauthier Pinaud, qui s'était blessé à la cuisse contre Rouen et l'attaquant Hicham Benkaïd absent de longue date, mais pour cette reprise ils devraient débuter sur le banc. "Avec l'arrivée de joueurs expérimentés je sens le groupe plus mature. Il y a aussi le retour de blessés, cela renforce la concurrence et cela ouvre des possibilités" se réjouit Didier Ollé-Nicolle.

2 retours de blessure et 2 nouveaux dans le groupe orléanais - USO Foot

Arnaud Luzayadio et Vincent Thill, non retenus, sont les seuls choix faits par Didier Ollé-Nicolle. Thomas Ephestion et Edouard Butin, sont eux en phase de reprise.

La 20ème journée de Ligue 2 en un coup d'oeil et en temps réel.

Chambly/USO, 20è journée de Ligue 2 depuis le stade Charléty à Paris c'est à vivre dès 19H30 ce vendredi sur France Bleu Orléans.