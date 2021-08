Ligue 2 : Nouvelle déception pour l'ASNL qui s'incline face à Valenciennes 0-1

Les matchs se succèdent et à chaque fois, il y a l'espoir, qu'enfin, l'ASNL trouve les bons réglages, le bon schéma tactique et les bons joueurs pour mettre tout cela en action. Pendant les 45 premières minutes hier soir face à Valenciennes, sans que cela soit réellement transcendant, on sentait (dans un système à 4 défenseurs) un peu plus de maîtrise, de sérénité.

Nancy avait le ballon mais sans vraiment réussir à inquiéter la défense nordiste. En face c'est sur corner (encore!) que Valenciennes s'est crée l'occasion la plus franche de cette 1ère mi-temps, mais d'un superbe réflexe Nathan Trott, le gardien nancéien a sauvé son camp.

Tout bascule au retour des vestiaires

Après la pause, Nancy attendait peut-être une reprise en douceur, mais Valenciennes, dont l'entraîneur Olivier Guégan a mis la pression à ses attaquants dans le vestiaire est revenu pied au plancher. Plus haut, plus agressifs, les nordistes sont venus harceler les nancéiens dans leur camp. Sur une action, le valenciennois Yatabaré récupère à 30m, décale à droite sur Guillaume, qui centre pour Robail, absolument seul au 2è poteau qui ne manque pas l'offrande (0-1, 48è).

Malgré cette ouverture du score valenciennoise, on n'a pas senti une équipe de l'ASNL révoltée, pire il n'y aura aucune frappe cadrée comptabilisée pour Nancy en seconde période. Peu inspirée en attaque, la formation lorraine a été rarement en position de revenir au score et encore moins après l'expulsion de Giovanni Haag pour un coup de coude sur Cuffaut (involontaire selon l'entraîneur nancéien) et un 2è carton jaune.

Malgré cette infériorité, l'ASNL a tenté de pousser en fin de match et s'est aussi exposée à quelques contres, mais Nathan Trott, grâce à un bel arrêt du pied, et la défense nancéienne ont tenu. Reste que cela ne suffit pas et les sifflets de Picot en fin de match ont montré que la patience du public était limitée après ce 3è revers, le 2è en 2 matchs à domicile. Daniel Stendel, l'entraîneur, a encore plaidé pour de la patience envers cette équipe pas encore assez armée et en construction, un luxe que les nancéiens pourront de moins en moins se permettre.

La réaction de l'entraîneur Daniel Stendel après la rencontre

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les résultats de la Ligue 2

Le classement de Ligue 2