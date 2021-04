Ligue 2 : Nouvelle vague de COVID à l'ASNL avant de recevoir Sochaux

L'ASNL avait déjà été touchée en novembre et une quinzaine de cas avait été identifiés. La semaine passée, c'est Mickaël Biron, le meilleur buteur nancéien qui avait été atteint. Quelques jours plus tard, ils sont 5 à avoir été testés positifs : le latéral Rosario Latouchent et les 2 gardiens Baptiste Valette et Martin Sourzac, pour les joueurs, plus l'intendant et le préparateur physique nancéien, pour le staff.

Des objectifs et pas de complainte

On ne va pas pleurnicher sur notre sort résume d'emblée l'entraîneur Jean-Louis Garcia. "D'autres personnes subissent des situations bien plus compliquées que la nôtre avec ce virus. Nous, on a la chance de pouvoir continuer à pratiquer notre métier, vivre notre passion". En plus les 5 personnes contaminées ne présentent pas de forme grave de la maladie.

L'entraîneur nancéien, après ce point sanitaire, veut vite parler du match et des objectifs. 1er objectif : se rapprocher de Sochaux, 7è, à 6 points. Car ensuite, l'ASNL enchaînera avec Auxerre, le 6è. En effet, finir à la 6è, 7è place ce ne serait pas la même chose que finir 13è ou 14è. "On se fixe des objectifs à chaque match, c'est comme cela qu'on garde tout le monde motivé sur la fin de saison" ajoute Jean-Louis Garcia qui reste sur l'objectif de finir le mieux possible dans la 1ère moitié du classement.

Dernier objectif pour le technicien nancéien, voir une réaction de son équipe après la défaite à Toulouse, comme l'ASNL avait su le faire suite au revers face à Grenoble.

Constant, baptême du feu

Valette et Sourzac, positifs, c'est donc le 3ème gardien nancéien, Hugo Constant (21 ans) qui se voit offrir la chance de débuter un match avec son club formateur. "Il faut qu'il en profite au maximum, c'est toujours un moment important la première, en plus là il n'y a pas de pression particulière sur ce match".

Après 45 minutes en amical face à Strasbourg, Hugo Constant va donc connaître sa 1ère titularisation. Jean-Louis Garcia (ancien gardien de but) et Gennaro Bracigliano (entraîneur des gardiens) ont discuté avec le jeune homme pour le mettre dans les meilleures dispositions avant un match forcément particulier. A la maison, avec son club formateur, dommage simplement qu'il ne puisse pas être accueilli par le public de Picot qui aurait été ravi de saluer ce produit de la formation nancéienne.

En tout cas, s'il n'avait pas été là, l'ASNL aurait pu obtenir le report du match face à Sochaux. En effet si les 3 gardiens professionnels d'une équipe sont absents, c'est un motif de report de match. Avec le protocole renforcé, Valette et Sourzac risquent de manquer les 3 matchs à venir (Sochaux, Auxerre, Ajaccio), à Hugo Constant donc d'en profiter pour montrer ce qu'il sait faire. Mais cette semaine, avant les test positifs, il s'était entraîné avec ses 2 coéquipiers contaminés. Il sera donc surveillé de près dans les jours qui viennent comme les joueurs nancéiens qui n'ont pas été touchés par la COVID.

Les premiers pas d'Hugo Constant seront à vivre ce samedi dès 19H30 sur France Bleu Lorraine et francebleu.fr.

Biron en fin de convalescence

Outre les 3 joueurs récemment touchés par le virus, le meilleur buteur nancéien Mickaël Biron termine son isolement COVID, son retour est espéré pour le déplacement à Auxerre (33è journée).

Le groupe de 18 joueurs retenu par Jean-Louis Garcia - ASNL

Matchs et classement en temps réel pour cette 32è journée de Ligue 2