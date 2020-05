Ligue 2 : Olivier Guegan prolonge de deux ans son contrat d'entraîneur à Valenciennes

Alors qu'il leur restait encore une saison de contrat, Olivier Guegan et le club de football de Valenciennes ont d'ores et déjà décidé de prolonger le bail. L'entraîneur breton vient en effet de signer un contrat le liant avec le VAFC jusqu'à la fin de la saison 2022-2023, soit deux ans de plus.

Pour sa première saison à diriger les rouge et blanc, il a décroché une 7è place au classement de la Ligue 2, synonyme de maintien. Passé par Reims et Grenoble, Olivier Guegan a, de l'avis de nombreux supporters, réussi un bon exercice à la tête de l'équipe nordiste.