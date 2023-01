Ligue 2 - Omar Daf suspendu, retour de Jacob et Congré, les échos avant DFCO - Valenciennes

Trois jours après sa défaite (2-1) au Paris FC, le DFCO est de nouveau sur le pont, vendredi 13 janvier 2023, avec la réception de Valenciennes pour la 19e journée de Ligue 2. Un DFCO en difficulté qui pointe à la 17e place du classement, dans une position de premier relégable.

Daf et Traoré suspendus, Jacob et Congré de retour

Le DFCO devra faire sans son entraîneur, Omar Daf, expulsé en fin de match mardi à Charléty, mais également sans le latéral droit Cheick Traoré, qui a écopé d'un carton rouge. Absents pour un match seulement ou pour plus longtemps ? Réponse dans la soirée, puisque la commission de discipline de la LFP est réunie ce jeudi soir.

Dans le sens des retours, deux joueurs ont purgé leur suspension : le meneur de jeu Valentin Jacob et le défenseur Daniel Congré. Pour l'infirmerie, Lucas Deaux est toujours blessé côté dijonnais. De son côté, Valenciennes se présentera à Gaston-Gérard sans plusieurs joueurs , dont Cuffaut et Masson.

Deux équipes avec de faibles dynamiques

Une raison supplémentaire de suivre ce DFCO - Valenciennes sur France Bleu Bourgogne ce vendredi ? Les deux équipes sont dans une forme d'urgence. Depuis le 27 août, Dijon n'a gagné qu'un seul match - le 5-0 contre Laval - soit une seule victoire sur les treize derniers matchs de championnat. Le VAFC n'est pas non plus sur un rythme flamboyant : aucun succès sur les six dernières rencontres de Ligue 2, la dernière victoire des Nordistes remonte à la mi-octobre.

DFCO - Valenciennes, match à suivre en intégralité sur France Bleu Bourgogne, dès 20h30 pour l'avant-match, 20h45 pour le coup d'envoi en direct de Gaston-Gérard !

