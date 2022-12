Ligue 2 : "On commence à y croire", se réjouissent les supporters havrais après la victoire face à Bordeaux

Le stade Océane en ébullition ce lundi face à Bordeau x. Record d'affluence, 23.055 supporters ont assisté à la victoire, dans la douleur, des Ciel et Marine (1-0). Avec ces trois points supplémentaires, cinq d'avance sur désormais Sochaux, nouveau dauphin du Havre, les supporters veulent croire cette saison à la montée en Ligue 1.

"Il se passe quelque chose"

Dans les travées du stade Océane, Djamal a du mal à redescendre de ses émotions après le coup de sifflet final. "C'est incroyable, le football est incroyable, le match est incroyable, le jeu que l'on nous propose est incroyable. C'est magnifique ce qu'il se passe avec les supporters havrais", témoigne le jeune homme à France Bleu Normandie.

De son côté Kane se remet tout juste du match. "Entre l'ouverture du score et le carton rouge, c'était extraordinaire. On a eu une peur incroyable lorsque Bordeaux a failli égaliser mais ils n'ont pas finalisé leur occasion", se réjouit-il. "Moi, je suis toujours stressé, beaucoup d'émotions, beaucoup trop même", complète Thibaut.

"Il se passe quelque chose, je n'ai même pas besoin de le décrire. On commence à y croire, à la montée en Ligue 1 après un match comme celui-là. 23.000, on était 23.000 ce lundi soir. C'est une marche en avant vers la Ligue 1", explique-t-il. La ferveur était bien présente au Havre. "Maintenant il faut rester focus, à 100%. Les joueurs maintenant, ils ont du monde derrière eux. Ils ne peuvent pas nous lâcher. Nous on ne les lâchera pas", conclut Enzo, un autre supporter Ciel et Marine.