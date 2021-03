Ligue 2 : opération maintien pour la Berri ou remontée immédiate prévient Patrick Trotignon

Patrick Trotignon, le nouveau directeur général de la Berrichonne Football était l'invité de 100% Berri ce lundi soir sur France Bleu Berry. Il est revenu sur cette fin de saison, sur l'avenir de Marco Simone et sur ceux qui vont l'entourer dans cette mission.

Arrivée il y a 15 jours avec Michel Denisot le Président, Patrick Trotignon qui connait bien et aime ce club de la Berri est revenu, à la demande des auditeurs, sur la situation sportive, plus que compliquée, sur l'avenir de l'entraîneur mais aussi sur les hommes avec lesquels il va travailler. La Berri est toujours lanterne rouge avec 20 points, à 10 points du 18e et à 11 points du premier relégable.

Patrick Trotignon (directeur général) : "Si on veut être repêché, il faut éviter la dernière place qui est la place de la honte."

La situation est très critique en ce qui concerne le maintien mais si il y a quand même un objectif à atteindre pour la Berri si elle n'arrive pas à terminer 18e, c'est l'avant dernière place. Le club Castelroussin avec des finances saines pourrait-il être repêché ? : " Si on veut espérer être repêché, il faut éviter de terminer dernier. Pour être repêché en étant dernier, il faudrait que deux clubs de ligue 2 soient en grande difficulté financière. Il faut donc éviter la dernière place qui est la place de la honte, et pourquoi pas en terminant avant dernier, croire à une bonne nouvelle. Mais ce qui est sûr, c'est que si nous devons descendre, nous aurons une belle équipe pour remontée très vite." précise le nouveau directeur général.

Concernant le recrutement, il est trop tôt pour savoir qui va rester et quels joueurs vont quitter le club. Mais Andrew Jung, le Castelroussin prêté à Quevilly Rouen Métropole, qui a inscrit la bagatelle de 21 buts avec le club Normand et a qui il reste une saison, à peu de chance de revenir à la Berri si elle descend. En revanche, si le club se maintien sportivement ou pas, il pourrait s'inscrire dans le projet Saoudien, à savoir jouer en ligue 1 dans trois ou quatre saisons à venir.

Patrick Trotignon : "Si nous devons descendre, Marco Simone est contractuellement lié à la Berri pour les deux saisons à venir."

Concernant, l'entraîneur Italien Marco Simone et son staff, Patrick Trotignon est revenu sur le contrat de son nouvel entraîneur : "Si nous devons descendre, Marco Simone est contractuellement lié à la Berri pour les deux saisons à venir. C'est un entraîneur de talent mais qui a besoin de s'inscrire dans un projet et pas seulement en étant catalogué pompier de service. Je suis persuadé qu'il va montrer son véritable talent très rapidement. Il suffit déjà de voir comment nos joueurs ont été transformés sur les deux derniers matchs."

Enfin, Bruno Allègre reste au club aux côtés de Patrick Trotignon, en revanche Jérôme Leroy qui était sous contrat avec le club du 1er au 31 janvier n'est pas sûr de revenir. Rien n'est prévu pour le moment, " il n'y a rien d'acquis" a précisé Patrick Trotignon. En attendant, la Berri va tenter de confirmer ses progrès le samedi 3 Avril prochain, avec un périlleux déplacement à Grenoble, l'actuel quatrième de la ligue 2 pour le compte de la 31e journée.