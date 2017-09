Ligue 2 opération rachat pour l'ASNL face à Bourg-en-Bresse

Battus par Quevilly vendredi dernier, les joueurs de Vincent Hognon ont déjà l'occasion de remonter la pente en recevant Bourg-en-Bresse pour la 8e journée de Ligue 2. Ou de s'enfoncer encore davantage.

Pas le temps de gamberger pour l'AS Nancy Lorraine. Quatre jours après une défaite contre Quevilly qui a replongé dans le doute le club, l'ASNL accueille Bourg-en-Bresse à l'occasion de la huitième journée de Ligue 2 de football. Coup d'envoi à 21 heures.

Presque davantage que le résultat, ce sera l'envie et la détermination qui seront scrutés par le public et le staff. En clair, l'AS Nancy Lorraine ne peut plus se permettre d'avoir des trous pendant ces matchs comme face à Quevilly, surtout à domicile, sous peine de voir son public se retourner contre l'équipe. Vincent Hognon demande une mentalité de compétiteur dans tous les gestes, défensifs comme offensifs :

Quand on arrive près du but, qu'on a une frappe ou une situation de dribble, on doit avoir la même agressivité qu'un défenseur qui doit défendre sur sa ligne de but. On doit développer ça encore beaucoup plus. On a raté des situations, pas tranquillou, mais presque sans pression de l'adversaire, ce n'est pas normal".

Une équipe plus solidaire

Quand l'équipe est en difficulté, le collectif s'efface et les erreurs individuelles s'accumulent. C'est ce qu'il faut gommer pour le capitaine Youssouf Hadji :

Il faudrait qu'on soit plus solidaires, plus organisés quand on a ces trous là. Il faudrait qu'un maximum de joueurs s'en rendent compte mais quand on est sur le terrain, ce n'est pas évident."

Il va falloir se serrer les coudes à tous les niveaux du club car aujourd'hui, l'hypothèse d'une descente n'est pas totalement fantaisiste.

Le groupe nancéien

Chernik, Ternynck, Cuffaut, Cétout, Yahia, Saint-Ruf, Diagne, Badila, Muratori, Abergel, Ba, N'Guessan, Marchetti, Bassi, Robic, Nordin, Dembélé, Hadji, Busin.

Blessés : Ndy Assembe, Pedretti, Clément, Bidounga.

Suspendu : Jourdren.

Choix : Chrétien, Koura, Eler.