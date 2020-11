Ligue 2 : Sochaux en quête de rachat à Châteauroux

Sochaux n'a plus gagné depuis un mois et demi, et son dernier échec à Bonal contre Niort l'oblige à très vite rectifier le tir. Invaincu en déplacement, le FCSM se doit de le rester ce samedi soir à Châteauroux pour la 11ème journée de Ligue 2. Déjà pour se rassurer, et plus si affinités.

"On est une équipe qui défend ensemble et qui attaque ensemble". En reprenant la doctrine de son coach Omar Daf dans l'émission 100%FCSM de ce lundi 16 novembre sur France Bleu Belfort Montbéliard, Joseph Lopy aurait pu ajouter "On se remet à gagner ensemble". Privés de victoire depuis le 3 octobre (2 nuls à l'extérieur et deux défaites à Bonal) et ce final ahurissant contre Chambly à Bonal, les coéquipiers du milieu de terrain sochalien se retrouvent sous pression avant leur déplacement ce samedi à Châteauroux dans le cadre de la 11ème journée de Ligue 2.

La défaite face à Niort (3-4) a révélé les limites actuelles des jaune et bleu "On s'est peut-être inconsciemment relâchés" avouait encore Joseph Lopy, toujours dans 100%FCSM mais le Sénégalais disait croire en un sursaut de son équipe "Je suis sûr que l'on va retrouver notre état d'esprit de début de saison, il faut que l'on regagne les défis physiques parce que c'est comme ça qu'on pourra regagner les deuxièmes ballons comme sur nos premiers matches".

Joseph Lopy - milieu de terrain du FCSM "On a pris une claque dans la gueule contre Niort, mais on n'est qu'à la 10ème journée, ça ne fait pas de mal. On doit se dire que l'on n'a pas de marge sur les autres, il faut que l'on se donne à 10 mille pourcent à tous les matches et on va réussir"

Ne pas tendre l'autre joue à Châteauroux

Le FCSM a donc beaucoup à se faire pardonner. Il vaut mieux que ces dernières apparitions et va devoir le prouver face à un adversaire largement à sa portée ce samedi. Sochaux va en effet affronter ce samedi une formation de Châteauroux en grande difficulté. Avant-derniers du championnat, les Berrichons qui restent sur une rouste à domicile contre le promu palois (0-3) n'ont remporté qu'un seul match à domicile (Niort 2-0). Les Castelroussins sont plus qu'à la peine malgré la présence de quelques joueurs confirmés comme Gilles Sunu ou encore Romain Grange. L'équipe de Nicolas Usaï sait que ce duel face à Sochaux est capital dans sa quête du maintien. Sochaux, invaincu à l'extérieur avec la meilleure défense en déplacement ( 1 seul but encaissé à Ajaccio (1-1)), et même si historiquement il n'y brille guère (un seul succès en 8 matches de L2), le FCSM a un joli coup à jouer dans le Berry "à condition de corriger nos erreurs individuelles qui nous coûtent des points contre Amiens et Niort, et de soigner nos entames de matches" prévient le coach de Sochaux.

Kaabouni encore remplaçant ?

D'autant qu'Omar Daf récupère Pogba et Bédia de retour de suspension, même si l'attaquant prêté par Charleroi est incertain en raison d'une douleur à l'épaule après un choc à l'entraînement avec Pogba justement. Sans Thioune qui purge le premier de ses quatre matches de suspension, il va forcément y avoir un milieu de terrain remanié. Est-ce enfin l'heure de revoir Younès Kaabouni titulaire ? Pas sûr du tout à en déduire la pensée du coach sochalien ce vendredi en conférence de presse d'avant-match "Il s'en rapproche, mais il faut le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il nous apporte, on connaît ses qualités, on est toujours pressés de les lancer mais ce sont toujours les données à l'entraînement qui me poussent à faire un choix, quel que soit le joueur. Par rapport à cette semaine d'entraînement, ce sont les joueurs qui m'ont donné satisfaction à 100% qui seront alignés à Châteauroux, il n'y a pas de statut". Alors qu'il trépigne d'impatience de rejouer, le Franco-marocain risque fort d'être encore remplaçant ce samedi dans le Berry. Stratège de l'entre-jeu sochalien la saison passée, l'ex-Bordelais ne paraît pas aussi indispensable cette saison pour Omar Daf qui pourrait encore lui préférer Rassoul Ndiaye.

Ambri de retour ?

Sur les côtés se pose aussi la question de la méforme de Bryan Soumaré et Fabien Ouréga. Seront-ils relégués sur le banc à Châteauroux ? Là encore, Omar Daf s'explique "On essaie de voir comment on peut pallier ces joueurs qui sont moins bien, mais notre objectif est de toujours trouver les meilleures associations, que ce soit dans le couloir, dans le coeur du jeu, et même en attaque. On peut être tenté de jouer en 4-4-2 comme on l'a fait en fin de match contre Rodez, mais je le répète, moi, dans mon fonctionnement, quand les joueurs sont en forme, ils nous donnent plus de garanties pour les aligner le weekend. Donc que ce soit Ouréga, Ambri, Lasme ou Soumaré, ce sont les joueurs les plus percutants, les plus en forme qui sont alignés".

En clair, malgré la défiance dont il fait l'objet depuis quelques matches, Omar Daf veut rester maître de son destin. On saura ce samedi à Châteauroux si ses choix lui donnent raison ou tort.

Châteauroux-Sochaux, c'est ce samedi à 19h à huis clos au stade Gaston Petit. La rencontre est à vivre en direct et en intégralité dès 18h45 avec les commentaires sur place de Hervé Blanchard.