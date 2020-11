Ligue 2 - opération reconquête pour le TFC face à Niort

Le TFC affronte Niort ce samedi après-midi au Stadium pour la 12ème journée de Ligue 2. Après la défaite improbable contre Valenciennes et le nul peu convaincant à Chambly, les Violets vont devoir se rassurer, et c'est à suivre comme toujours sur France Bleu Occitanie.

Le TFC n'avance plus ou du moins patine. Après la belle série prometteuse de trois victoires d'affilée, les Violets se sont de nouveau englués dans une mini-spirale négative avec cette incroyable défaite face à Valenciennes (4-5) et ce nul peu prometteur ramené de la pelouse de Chambly la semaine dernière (1-1) face au dernier de Ligue 2.

Un point d'écart

Pas de grande inquiétude non plus à avoir au classement pour le TFC, mais une victoire face à un concurrent direct pour les premiers rôles serait le bienvenu. Les Chamois Niortais sont en effet juste devant les Violets, septièmes avec 17 points, soit un d'avance sur Toulouse.

Une victoire cet après-midi et le TFC pourrait éventuellement recoller au Top 5 de la Ligue 2 tout en se rassurant sur ses qualités.

Un hommage à Maradona

Cette rencontre sera également marquée par un temps d'hommage à Diego Maradona, une légende mondial du football partie à 60 ans mercredi dernier. Toulousains comme Niortais devraient donc se rassembler au milieu de terrain et former un M en hommage à celui qui est parfois considéré comme le meilleur joueur de tous les temps.

Le TFC qui avait d'ailleurs inscrit ses lettres de noblesse face à Diego Maradona et son équipe de Naples en 1986. Premier tour de Coupe de l'UEFA, la légende mondiale rate alors loupé un penalty face aux Toulousains et leur permet de se qualifier pour le tour suivant. Cet épisode marquant est resté comme le match référence de l'histoire du TFC.

A suivre sur France Bleu Occitanie

Il y aura donc de l'émotion et un peu d'électricité dans l'air aussi ce samedi après-midi entre le TFC et Niort.