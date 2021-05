Ligue 2 - Oswald Tanchot: "Je me vois rester à Amiens la saison prochaine"

En poste depuis octobre 2020 suite au limogeage de Luka Elsner, l'entraîneur de l'Amiens SC Oswald Tanchot, sous contrat jusqu'en juin 2022, souhaite poursuivre l'aventure à la tête de l'équipe amiénoise en Ligue 2 la saison prochaine. Pendant ce temps, les dirigeants du club semblent pourtant étudier d'autres pistes...

Tanchot: "Je serais un imbécile de ne pas avoir cette envie!"

"Je lis des choses qui me surprennent même si je sais de quelle façon sont orientés certains articles, cela me fait sourire..." affirme Oswald Tanchot. "Je suis sous contrat, et je me prépare, j'ai encore une réunion aujourd'hui avec Yann Kombaouré (le coordinateur sportif du club) pour évoquer la reprise, les matchs amicaux, et tous les éléments qui font qu'on se projette sur la saison d'après. Donc moi je me vois la saison prochaine à Amiens même si ça n'est pas forcément moi qui vais décider. Mon envie est intacte et je serais un imbécile de ne pas avoir cette envie là ! "

En attendant l'Amiens SC (10e) doit encore disputer deux matchs face à Niort et à Nancy avant la fin de saison en Ligue 2.

Retour sur l'actualité de l'Amiens SC dans l'émission La Tribune ce vendredi 7 mai de 18 à 19h sur France Bleu Picardie