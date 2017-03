Ligue 2 - Oswald Tanchot (Le Havre) : "Alimami Gory est capable de créer des étincelles"

Le HAC se déplace sur la pelouse de l'AC Ajaccio, ce vendredi, à l'occasion de la 30ème journée de Ligue 2 (20h). Un match synonyme de quatrième titularisation d'affilée pour le jeune Alimami Gory, l'un des grands espoirs offensifs du club havrais.

Peu utilisé en début de saison, Alimami Gory devient peu à peu l'un des atouts majeurs du HAC sur le plan offensif. L'une des armes les plus redoutables. Rapide, percutant et insouciant, l'ancien des Municipaux a notamment été le plus en vue dans les 30 derniers mètres, lors de la réception de Clermont, vendredi dernier, mettant le feu à deux reprises devant la surface adverse. A 21 ans, l'attaquant progresse à vue d'oeil et enchaîne les bonnes performances. Titulaire lors des trois derniers matchs, il devrait logiquement l'être de nouveau ce vendredi, en Corse. Son entraîneur était d'ailleurs élogieux à son sujet, à l'issue de la 29ème journée. Oswald Tanchot est au micro de Bertrand Queneutte :

Oswald Tanchot : "Ali a des qualités qu'on a peu dans notre effectif (...) c'est un joueur pour l'avenir du HAC"

Oswald Tanchot et les jeunes du HAC

Oswald Tanchot a la volonté de découvrir et de lancer des jeunes © Radio France - Bertrand Queneutte

Du côté des supporters, nombreux sont ceux à souhaiter que la chance soit aussi donnée à plusieurs autres jeunes du centre de formation, qui évoluent avec la "B" voire dans les catégories inférieures. Patience, répond en substance Oswald Tanchot. Interrogé à ce sujet, le technicien normand explique sa politique concernant les jeunes et les raisons pour lesquelles certains, pourtant réclamés par une partie du public, ne sont pas encore apparus avec l'équipe première. Il n'exclut pas, cependant, qu'un ou plusieurs fassent leurs débuts dans le groupe d'ici la fin de saison. Oswald Tanchot répond à Bertrand Queneutte:

Oswald Tanchot : "J'ai toujours eu à coeur de découvrir ou de lancer des joueurs, mais..."