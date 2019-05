Ligue 2 : Oswald Tanchot quitte Le Havre (officiel)

Oswald Tanchot n'est plus l'entraîneur du HAC. Le coach et le club normand ont décidé de se séparer, ce mardi. Cette décision ouvre la voie à l'arrivée de Paul Le Guen.

Le Havre - France

Le HAC l'a annoncé ce mardi soir : Oswald Tanchot fait ses valises, après deux ans et demi sur le banc. Le coach quitte le club à un an de la fin de son contrat, d'un "commun accord" selon le communiqué publié par le Havre AC. L'ancien du Poirée-sur-Vie avait pris la succession de Bob Bradley dont il était l'adjoint, et s'en va sur un bilan mitigé en Ligue 2 (8e, 4e, 7e). Sans être parvenu à ramener le doyen en Ligue 1.

Le nom du désormais ex entraîneur circule dans plusieurs clubs : Amiens, Laval et Guingamp, entre autres. Ce départ ouvre en tous cas la voie à l'arrivée de Paul Le Guen en tant que Manager Général et Directeur du Football au Havre AC.