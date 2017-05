Ligue 2 : où va le Havre AC de Vincent Volpe ?

La saison 2016-2017 vient de s'achever. Les havrais ont conclu l'exercice sur une large victoire face à Orléans (4-1), mais au terme d'un exercice très décevant. Place au bilan et aux perspectives, avec le président du HAC Vincent Volpe.

Annoncé comme l'un des grands favoris à la montée en Ligue 1, le HAC n'a finalement terminé qu'à la huitième place de Ligue 2, et n'est jamais parvenu à réellement se mêler à la course au podium, ne montant dessus qu'à cinq reprises sur la phase aller, avant d'en être totalement écarté. Il était donc grand temps qu'elle se termine, cette saison 2016-2017, aux antipodes des ambitions affichées. Désormais, place au bilan et aux perspectives, avec Vincent Volpe.

Invité exceptionnel de Stade Bleu, sur France Bleu Normandie, ce lundi soir, le Président du HAC a évoqué tous les dossiers chauds, avec Bertrand Queneutte et Manuel Quesnel . Décryptage.

Bilan de la saison

La saison 2016-2017 est elle un échec ? La réponse est "oui". Le président Vincent Volpe admet des erreurs dans le casting (joueurs) et reconnaît avoir mal mesuré le temps d'adaptation nécessaire à certains (Bese, Ferhat, Assifuah). Il reste par ailleurs persuadé qu'Oswald Tanchot est l'homme de la situation, raison pour laquelle il lui a offert trois ans de contrat.

Ecoutez : Vincent Volpe reconnaît l'échec Copier

Le mercato / L'effectif

En plus des six joueurs dont le départ est acté (Fortès, Salles-Lamonge, Mohamed, Gimbert, Gamboa et Puel), Vincent Volpe souhaite se séparer de trois autres joueurs toujours sous contrat. Il ne les nomme pas, mais pense bien évidemment à Tissoudali, Dembele et Duhamel. Concernant les recrues, il espère l'arrivée de quatre ou cinq joueurs maximum, sauf si départs supplémentaires et surprises. Il souhaite donc ne pas remplacer tous les départs, mais souhaite conserver la même masse salariale : autrement dit, il laisse entendre qu'il est prêt à lâcher de "gros" salaire aux nouveaux venus. Ainsi, le président souhaite passer d'un groupe de 29 à un groupe de 24 joueurs maximum.

Ecoutez : Vincent Volpe sur le mercato et l'effectif Copier

Le cas Duhamel

Mathieu Duhamel est le cas le plus épineux de l'effectif du HAC © Maxppp - Emmanuel Lelaidier

C'est l'un des dossiers les plus compliqués que le HAC aura à gérer cet été, concernant l'effectif et le mercato. Sous contrat pour encore deux saisons, Mathieu Duhamel ne joue plus depuis janvier 2017 et ne fait, pour l'heure, plus partie des plans d'Oswald Tanchot. Sera-t-il toujours havrais l'an prochain ? Trouvera-t-il un autre club ? Un arrangement avec le HAC ? Le président n'a pas tranché mais estime qu'il est "peu probable" que l'attaquant refoule les pelouses de Ligue 2 sous le maillot Ciel et Marine. Des discussions sont en cours, notamment avec le joueur.

Ecoutez : Vincent Volpe et le cas Duhamel Copier

Le staff

Concernant le staff, et notamment la nomination du futur entraîneur des gardiens, en remplacement de François Seguin dont le club a souhaité se séparer, Vincent Volpe assure qu'elle interviendra d'ici deux jours :

Ecoutez : Vincent Volpe et le poste d'entraîneur des gardiens Copier

Le budget

Le président n'a pas souhaité communiquer sur France Bleu le budget qu'il présentera la saison prochaine, mais fait savoir qu'il sera quasiment identique au budget actuel. Autrement dit, autour de 13 millions d'euros, selon nos informations.

Ecoutez : Vincent Volpe et le budget du HAC Copier

La direction

Malgré les difficultés rencontrées la saison passée et les "erreurs" commises ici et là, Vincent Volpe maintient sa confiance dans ses collaborateurs.

Ecoutez : Vincent Volpe et ses collaborateurs Copier

Le centre de formation / Le cas Louvel

Johann Louvel sera-t-il toujours au HAC la saison prochaine ? © Maxppp - Emmanuel Lelaidier

Vincent Volpe a tenté de clarifier la situation du Centre de formation et de Johann Louvel, l'actuel directeur. Mi-avril, le club avait en effet annoncé vouloir mettre à la tête du centre un "super patron", doté d'une dimension internationale et capable notamment de bosser sur les Etats-Unis. Il avait ainsi laissé entendre que Johann Louvel ne possédait pas cette caractéristique et qu'il ne serait donc plus directeur du Centre de formation la saison prochaine. Seulement, le HAC semble se heurter à de grosses difficultés pour dénicher la perle rare. Ainsi, le président fait quelque peu marche arrière et fait savoir que si personne n'est nommé d'ici fin juin, alors Johann Louvel pourra rester en place. Seulement, pas dit que l'actuel patron de la Cavée verte accepte de jouer les "roues de secours". Dossier à suivre...

Ecoutez : Vincent Volpe, Johann Louvel et le centre de formation Copier

La section féminine

Autre zone d'ombre et de turbulences : la section féminine. Dans le même communiqué dévoilé mi-mi avril, le club a annoncé vouloir mettre le paquet sur les filles. Le HAC a ainsi nommé Thierry Uvenard à la tête de l'équipe féminine, et annonce par ailleurs l'arrivée prochaine de plusieurs joueuses américaines. Un développement qui suscite de nombreuses interrogations chez les supporters et au sein même du club. En effet, alors même que l'objectif numéro 1 (la montée en Ligue 1) n'est pas atteint, pourquoi se disperser ? Quels moyens pour la section féminine ? Seront-ils mis en place au détriment des jeunes et des pros ?

Interrogé sur toutes ces sources d'inquiétude, le président s'est voulu rassurant. Il affirme d'abord que le développement de la section féminine n'impactera pas négativement les pros, notamment d'un point de vue financier, indiquant qu'il s'agit de deux "caisses" différentes. Il ajoute attendre des subventions et la participation de nouveaux partenaires pour les filles, et fait savoir que les montants dépensés pour la section féminine sont infimes au regarde ce qui est donné chez les hommes. A titre d'exemple, les américaines ne seront pas payées pour jouer, mais employées par le club à des salaires loin d'être astronomiques.

Ecoutez : Vincent Volpe et la section féminine Copier

Les U19

Qualifiés pour la finale du championnat de France, les U-19 du HAC se rendront à Saint-Nazaire le 4 juin prochain, pour affronter Bordeaux. Une récompense attend-elle le groupe en cas de sacre ? Possible, mais rien de démesuré, à priori. Les supporters seront-ils aidés pour s'y rendre ? Probable, mais pas encore acté.

Ecoutez : Vincent Volpe et les U-19 Copier

QRM au Stade Océane ?

Alors que Diochon fait peau neuve cet été et pour plusieurs semaines, QRM (promu en Ligue 2) cherche un stade de secours afin d'accueillir ses rencontres, au moins pour les premières rencontres de la saison prochaine. Les dirigeants du HAC ont été sollicités. Vincent Volpe affirme que ce n'est pas encore fait, mais selon nos informations, le Stade Océane se destine bel et bien à accueillir ses voisins.