Ligue 2 - Oualid El Hajjam: "De belles retrouvailles avec Amiens"

Oualid El Hajjam a bien sûr coché la date du 28 novembre et le match Troyes-Amiens de la 12e journée de Ligue 2.

"Amiens l'expérience inoubliable de ma carrière"

"Ce seront de belles retrouvailles !" annonce le latéral droit qui a porté le maillot de l'ASC pendant 7 ans de 2012 à 2019. "A part Yohann Touzghar qui a également joué à Amiens, ce sera un match comme un autre pour tout le reste du groupe troyen mais moi j'ai hâte de retrouver les personnes que j'apprécie et avec qui j'ai passé de belles années. Amiens restera l'expérience inoubliable de ma carrière!"

Passeur décisif sur le but de Bourgaud

Il faut dire que Oualid El Hajjam, auteur de la passe décisive sur le but historique d'Emmanuel Bourgaud le 19 mai 2017 à Reims, a connu la fabuleuse épopée amiénoise du National jusqu'à la Ligue 1. Par manque de temps de jeu, l'international marocain a choisi de rebondir à Troyes en Ligue 2 la saison dernière. "C'est _un très bon club avec un esprit familial_, des personnes simples, une belle proximité entre tous, et au niveau sportif de belles installations. Personnellement c'est un choix où je m'y retrouve complètement".

Tout donner pour n'avoir aucun regret car il y a moyen pour pas mal d'équipes de faire quelque chose cette saison - Oualid El Hajjam

Et à 29 ans, Oualid El Hajjam rêve comme tous les troyens, 4e de Ligue 2 avec un match en retard, de retrouver l'élite la saison prochaine. "Pour l'instant ça se passe plutôt bien , mais on voit que ce championnat est très serré, personne n'est réellement décroché donc _personne ne doit s'enflammer_. En tous cas il faut vraiment tout donner pour n'avoir aucun regret parce qu'il y a moyen pour pas mal d'équipes de faire quelque chose cette saison". Et bien sûr Oualid El Hajjam n'écarte pas de la course son ancien club, 14e du classement. "Entre les départs, les arrivées, le changement de coach, il n'est pas évident de se reconstruire et de reformer un effectif complet, mais je vois qu'ils commencent à retrouver un groupe et ça devrait aller pour eux."

123 matchs de championnat à Amiens

Une chose est sûre, il faudra s'attendre à voir samedi Oualid El Hajjam tout aussi combatif avec le maillot troyen qu'il l'a toujours été avec l'ASC lors de ses 123 matchs de championnat (58 en National, 28 en Ligue 2, et 37 en Ligue 1) jusqu'en 2019.

Le match Troyes - Amiens SC sera à vivre en intégralité sur France Bleu Picardie ce samedi 28 novembre dès 18h45.