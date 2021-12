Ligue 2 : Amiens termine 2021 par une défaite face au Paris FC (1-0)

Pour le dernier match de Ligue 2 de l'année, Amiens s'incline (1-0) face au Paris FC. Les joueurs de la capitale ont marqué tôt et l'ASC n'a pas trouvé la solution pour revenir.

Pour le dernier match de Ligue 2 de l'année, Amiens s'incline (1-0) face au Paris FC, le désormais 3e du classement. Les Picards de leur côté pointent à la 15e place à la trêve.

Pour ce match, Philippe Hinschberger a aligné la même défense centrale que sur les trois derniers matches malgré le retour dans le groupe de Mateo Pavlovic. Mais le Coate, masque sur le nez a pris place sur le banc. Kader Bamba, auteur d'un très bon match à Guingamp a été préféré à Tolu sur le front de l'attaque.

Amiens a été cueilli à froid dès la 6e minute. Sur un bon débordement, Mustapha Name est parvenu à centrer pour Morgan Guilavogui qui a trompé Régis Gurtner (1-0). Un coup dur pour les Amiénois.

Badji puis Bamba sortent sur blessure

D'autant que l'ASC a vite perdu Aliou Badji, sorti sur blessure dès le quart d'heure de jeu et remplacé par Tolu qui n'a même pas eu le temps de s'échauffer dans la froideur parisienne. Et Amiens a également perdu Kader Bamba, un quart d'heure plus tard, blessé lui aussi, touché à la cuisse. Il a lui été remplacé par Chadrac Akolo.

Hormis deux grosses occasion de Tolu, qui a buté sur Ivan Filipovic à l'heure de jeu et à vingt minutes de la fin du match, il ne s'est pas passé grand chose en deuxième mi-temps. Amiens repart de Paris avec une 7e défaite cette saison.

Les Amiénois ont désormais droit à quelques jours de vacances. Des congés raccourcis en raison de la qualification en 16e de finale de Coupe de France prévu au tout début du mois de janvier chez les amateurs de Linas-Montlhéry. Amiens retrouvera la Ligue 2 le 8 janvier 2022 avec la réception d'Ajaccio.