Ligue 2 : Paris FC-Dijon: Patrice Garande : "on a trois matchs fantastiques à jouer"

C'est le dernier match de la 32eme journée de Ligue 2. Les dijonnais, 12eme au classement et presque assurés de se maintenir la saison prochaine, jouent au Paris FC, l'un des prétendants à la montée en Ligue 1. La pression sera d'ailleurs sur les épaules des parisiens qui après les résultats de samedi est redescendu à la 5eme place. C'est dire si les parisiens ont besoin d'une victoire pour se replacer en vue de l'accession directe en Ligue 1.

On a le niveau du Paris FC, Ajaccio et Auxerre, mais pas tout le temps - Patrice Garande

Pour Dijon, il s'agit de poursuivre sur une belle série de cinq matches sans défaite (3 victoires et 2 nuls). L'objectif de finir à la 6eme place, est affiché. "On a trois matches fantastiques à jouer," préviens Patrice Garande, l'entraîneur dijonnais. Car après Paris, le DFCO accueillera Ajaccio (16 avril) avant de se déplacer chez le voisin icaunais Auxerre (19 avril) dans un derby très alléchant. "On est dans un mini-championnat," ajoute le technicien dijonnais. "Si vous me demandez, si on a le niveau de ces équipes, je vous dis oui, mais pas tout le temps."

Pour ce match, le DFCO sera privé de Lucas Deaux et Alex Dobré, tous les deux blessés. Paris FC-Dijon, coup d'envoi à 20h45. Un match à suivre sur France Bleu Bourgogne dès 20h30 avec les commentaires d'Alexandre Lepère.