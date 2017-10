Ligue 2 : pas assez solide, l'ASNL concède le nul 2-2 face à Clermont

L'AS Nancy Lorraine a concédé un match nul décevant face à Clermont à l'occasion de la 12e journée de Ligue 2. Nancy a mené deux fois au score grâce à Cuffaut (26e) et Busin (70e), avant d'être rejoint par des réalisations de Laporte (30e) et Ajorque (80e). Au classement, l'ASNL reste 16ème.

Pas de quatrième victoire consécutive pour l'AS Nancy Lorraine à domicile. Nancy n'a pu faire qu'un nul 2-2 pour la 12e journée de Ligue 2 face à Clermont. L'ASNL peut nourrir des regrets, après avoir maîtrisé les débats une bonne partie de la première mi-temps, en proposant un jeu varié et offensif, elle ouvre logiquement le score par Cuffaut sur coup franc à la 26e.

Un avantage que les Nancéiens dilapident en l'espace de quatre minutes pour offrir l'égalisation aux Clermontois : sur un corner, Laporte saute plus haut que tout le monde et place un coup de tête qui laisse pantois la défense et le portier nancéien, Chernik (30e). Auparavant, Hadji par deux fois manque le cadre. Quant à Robic, il trouve le poteau adverse après une superbe combinaison collective. L'ASNL regagne les vestiaires à la mi-temps avec le sentiment d'avoir laissé passer sa chance.

La seconde période

Le début de seconde période voit l'ASNL moins souveraine à la récupération du ballon alors que Clermont affiche un bien meilleur visage technique. Nancy sort tout de même de sa léthargie avec un éclair de Nordin, dont la frappe s'écrase sur le poteau Clermontois (48e). L'ASNL n'abdique pas et sur une passe lumineuse de Bassi, Busin le nouvel entrant trompe Bernardoni (70e). Un avantage que l'ASNL ne conserve pas. A force de reculer, les Auvergnats sans être véritablement dangereux égalisent sur un nouveau but de la tête signé Ajorque (80e).

Une égalisation qui assomme l'ASNL dont les vieux démons resurgissent. Pertes de balle, mauvais choix et surtout un manque total de maîtrise. Hadji est pourtant proche du troisième but, tout comme le Clermontois Doré. Les deux équipes se quittent sur ce résultat de parité (2-2). L'ASNL peut s'en vouloir de ne pas avoir su capitaliser par deux fois son avance au tableau d'affichage.

