Ligue 2 : pas convaincante, l'ASNL décroche le nul à Grenoble (1-1)

L'AS Nancy Lorraine s'en sort bien au soir de la 15e journée de Ligue 2. Les Lorrains ramènent de Grenoble le point du nul grâce à un but de Vagner à la 90e minute, de la tête. Un nul qui récompense la persévérance de l'ASNL mais qui ne peut pas cacher une prestation collective décevante.

Grenoble menaçant

De retour en 4-2-3-1 en Ligue 2, l'équipe de Jean-Louis Garcia débutait la rencontre difficilement. Le GF38 profitait des incompréhensions du côté gauche nancéien (Vagner-Ciss) pour se procurer des occasions. Tinhan se retrouvait seul au second poteau mais sa reprise n'était pas cadrée (5e). Quelques minutes plus tard, Djitté reprenait à bout portant un centre du côté droit mais son but était refusé pour une position de hors-jeu (9e).

Nancy répliquait timidement. De l'extérieur de la surface, Amine Bassi décochait une frappe qui trouvait la barre de Maubleu (25e). Les Nancéiens avaient quelques opportunités mais pas véritablement d'occasions nettes. Valette répondait présent côté nancéien en prenant un ballon sur la tête de Djitté et en remportant son duel face à Elogo (40e) avant la pause.

Deuxième mi-temps difficile

En deuxième mi-temps, l'ASNL proposait trop peu de choses et se faisait punir. Djitté, difficilement tenable, se jouait de trois défenseurs pour trouver le petit filet opposé de Valette (56e, 1-0). Le GF 38 insistait et Raspentino était à deux doigts d'amplifier le score en frappant des six mètres dans la cage vide mais El Kaoutari sauvait sur sa ligne (65e).

L'ASNL, trop timorée et imprécise, parvenait à se procurer des occasions en fin de partie. Karamoko, seul au deuxième poteau ne cadrait pas sa reprise (85e). C'est finalement Vagner qui permettait à Nancy d'arracher le nul 1-1 grâce à une tête à la retombée d'un centre de Bertrand, entré en jeu quelques minutes plus tôt (90e). Premier but de la tête de la saison en Ligue 2 cette saison et septième réalisation de Vagner.