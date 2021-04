Ligue 2 : pas d'inquiétude au Clermont Foot malgré deux matchs de suite sans marquer

"Vous allez titrer "Clermont en perte de vitesse" ? Peut-être. Aujourd'hui oui, demain peut-être. On verra", riait Pascal Gastien au sortir du match nul 0-0 contre Niort, la semaine dernière. Signe que le coach clermontois n'était pas plus inquiet que ça pour son équipe, aujourd'hui 3e de Ligue 2, à deux points de Toulouse et cinq de Troyes. "Il n'y a pas le feu, je ne suis pas inquiet. On en a parlé, je pense qu'il faut qu'on s'engage plus devant le but, on sait qu'on doit faire plus à ce niveau là", estime Gastien.

Un autre facteur, c'est qu'on a joué seulement un match en un mois. - Pascal Gastien, coach du Clermont Foot

Il faut en effet se souvenir du calendrier : le 3 mars, au lendemain de l'éclatante victoire contre Guingamp, le Clermont Foot se découvre un cluster de covid-19 qui va l'empoisonner pendant tout le mois. Le match contre Amiens, prévu le 13 mars, est reporté, et le match contre Nancy, le 20, est le premier des Clermontois en près de trois semaines. Malgré une belle domination, les Auvergnats s'inclinent en toute fin de match. Vient ensuite la trêve internationale, pendant laquelle les Clermontois voient leur match amical contre Le Puy annulé, puis donc ce match nul contre Niort.

Marquer des buts, une nécessité

Contre Pau, le Clermont Foot va donc jouer son troisième match en un mois... qui sera aussi le premier match d'une série de quatre en onze jours ! En résumé, Clermont va passer du néant physique à une obligation immédiate de résultats, déterminante dans son chemin vers la Ligue 1. Et pourtant, Pascal Gastien est preneur. "Pour marquer des buts, il faut des repères, et accumuler les matchs, et ça tombe bien, on va en avoir", sourit le coach auvergnat.

Marquer des buts, c'est ce qui manque aux Clermontois : deux matchs sans faire trembler les filets, ce n'était jamais arrivé cette saison. "On a des occasions, mais on ne les met pas au fond. Donc on s'est remis au travail pour être plus concentrés et agressifs dans le but. Mais je ne doute pas, je sais que ça va revenir", selon Jodel Dossou, l'ailier clermontois.

C'est une nécessité, pour l'un des membres du trio d'attaque clermontois (avec Bayo et Allevinah), alors que Clermont est pressé par Grenoble et Paris FC, 4e et 5e, à deux points derrière.

Pau / Clermont Foot, match à suivre dès 20h sur France Bleu Pays d'Auvergne, en direct et en intégralité.