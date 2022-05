Ligue 2 : pas de billetterie ouverte le soir du dernier match de la saison des footballeurs de Nancy

La décision fait beaucoup réagir les supporters du club de l'AS Nancy Lorraine. Seuls les abonnés, partenaires et invités pourront voir le match Nancy/Pau au stade Picot ce samedi 14 mai, aucune autre vente possible le soir du match.

Pas de billetterie ouverte le soir du match entre Nancy et Pau ce samedi 14 mai

L'AS Nancy Lorraine décide de ne pas ouvrir sa billetterie ce samedi 14 mai pour le dernier match de la saison de ligue 2 face à Pau.

La tribune Piantoni, elle, était déjà suspendue à cause des incidents lors du match face à Quevilly-Rouen, les supporters avaient envoyé des fumigènes sur la pelouse. Les trois autres tribunes sont ouvertes, mais le club a donc décidé de n'autoriser pour la rencontre de demain que les abonnés de ces tribunes, les partenaires et les invités et il n'y aura aucune vente de billet pour ce match.

Après les incidents du match à domicile face à Quevilly, le club est allé plaider la cause du club à la commission de discipline et a tout fait pour empêcher le huis-clos jusqu'à la fin de saison. La commission n'avait interdit les tribunes que face à Nîmes.

Pourquoi tout faire pour empêcher le huis-clos jusqu'à la fin de saison et prendre cette décision ?

Alors pourquoi faire cette demande si c'est ensuite pour fermer la billetterie ? "C'est complémentaire" répond le club qui ne voulait pas pénaliser à nouveau ses partenaires, déjà amputés d'un match. C'est le moment où les partenariats se renouvellent pour la saison à venir, un nouveau huis-clos aurait fait mauvais effet et n'aurait pas facilité les reconductions, il fallait donc l'éviter.

En même temps, le club estime que le risque d'incidents est élevé, l'ASNL souhaite donc sécuriser les abonnés, mais aussi minimiser les risques de pénalité. L'ASNL est en effet sous la menace d'un retrait de point pour la saison prochaine en cas de nouvel incident en tribune, le club ne veut donc pas prendre de risque. Et tant pis pour ceux qui auraient aimé voir une dernière fois l'ASNL en Ligue 2.

ASNL/ Pau, la rencontre est à suivre en direct et en intégralité sur France bleu sud Lorraine à partir de 19h45 à la radio et sur www.francebleu.fr/sud-lorraine

