Ligue 2 : pas de haie d'honneur pour les joueurs du FC Metz à Nancy pour le derby

Nancy, France

Il n'y aura pas de haie d'honneur pour l'entrée du FC Metz sur la pelouse de Picot pour la 37e journée de Ligue 2 de football. L'AS Nancy Lorraine ne se pliera pas à cette tradition qui veut que le champion soit accueilli par une haie d'honneur par son adversaire. Si Valenciennes a respecté cet usage lors de la 36e journée, Nancy ne fera pas de même lors du derby entre les deux clubs ce vendredi 10 mai. Le capitaine nancéien Laurent Abergel et le président Jean-Michel Roussier l'ont expliqué au cours du Club Foot ASNL de ce lundi en direct de la Fnac de Nancy.

Difficile de respecter cette tradition explique le capitaine Laurent Abergel :

"On a vu les images de Metz-Valenciennes et voir les Valenciennois faire la haie d'honneur, ça nous a surpris parce qu'on sait que nous, de notre côté, ce sera trop compliqué de la faire pour le champion de Ligue 2."

Et Jean-Michel Roussier, le président de l'AS Nancy Lorraine d'expliquer la position du club rouge et blanc :

"On est des gens très fair-play, très bien élevés, on a montré qu'on était très bien élevés toute la saison avec des cadeaux à nos adversaires mais celui-là, on ne va pas le faire [...]C'est un match dans lequel il y a un vrai enjeu pour nous, c'est un derby. Vis-à-vis des supporters, je pense qu'ils le vivraient mal et ils n'auraient pas tort."