Ligue 2 : Pas de miracle à huis-clos pour l'USO à Lens

Au lieu d'une fournaise pleine de 25000 spectateurs, l'USO a eu le rare privilège de ne pas subir la pression du stade Bollaert, vidé hier soir de ses fans, à cause de la menace Coronavirus et des mesures préfectorales qui ont abouti à ce huis-clos.

Pas de chant, de drapeaux, de sandwichs, rien que le bruit du terrain et des bancs de chaque équipe, c'est particulier! Cela a-t-il eu son influence? Sûrement, le match a été timide. C'était voulu côté orléanais, l'objectif était de laisser la balle aux lensois, être solide et jouer le contre.

Résultat : 30% de possession seulement pour l'USO mais la plus belle occasion de la 1ère mi-temps. Après une belle combinaison devant la surface entre Thill, Soumaré et Lopy, ce dernier se retrouvait seul face à Leca, le gardien lensois. Malheureusement le dernier rempart sang et or a miraculeusement sorti la frappe de l'orléanais du bout du pied. Quand ça ne veut pas...

Au retour des vestiaires tous les espoirs étaient permis pour l'USO, cela n'a duré que 5 minutes. Jusqu'à un centre lensois qui touche le bras d'un défenseur orléanais, pénalty sévère mais réglementaire. Sotoca le transforme et l'USO se retrouve à devoir sortir de sa coquille pour tenter d'égaliser. Les forces offensives entrent, il y a de plus en plus d'orléanais devant, de plus en plus de ballon qui passent devant la cage lensoise, mais en vain.

Pas d'égalisation, une 17è défaite en 28 matchs, une 20è place qui colle à la peau des orléanais et la perspective de maintien qui devient de plus en plus volatile : en plus de ce huis-clos qui a privé d'ambiance, la soirée n'a vraiment pas été agréable pour l'USO.

Les réactions d'après-match

Les résultats et le classement après la 28è journée de Ligue 2