Annecy et Grenoble n’ont pas réussi à se départager. Ce samedi soir, dans la cadre de la 5e journée de Ligue 2 et sur la pelouse du Parc des sports d’Annecy, les deux équipes se sont quittées sur le score de 0 à 0.

Ligue 2 – Pas de vainqueur dans le derby des Alpes, Annecy et Grenoble se neutralisent

Annecy devra encore patienter pour décrocher sa première victoire. Ce samedi soir et sur leur pelouse du Parc des sports et devant 7618 spectateurs, les Rouges ont été tenus en échec (0-0) par Grenoble. Ce derby des Alpes version Ligue 2 (5e journée) aurait pu basculer en faveur des Haut-Savoyards (56e et 62e) mais le portier Isérois a pris le dessus sur les attaquants du FCA, une nouvelle fois stérile.