Ligue 2 - Patrice Garande : "Amine Adli veut jouer la montée avec Toulouse"

Ces dernières heures, les supporters du TFC ont appris que plusieurs clubs, dont l'Olympique de Marseille, avaient un œil sur Amine Adli. Des sollicitations qui ne laisseraient personne insensible mais Amine Adli voudrait finir le travail avec le TFC selon son coach Patrice Garande. Les deux hommes ont d'ailleurs évoqué le sujet ce samedi matin avant la rencontre face à Clermont.

Garande : "Je lui fais confiance et j'ai eu raison"

"Ma relation avec Amine est très claire. C'est un garçon en qui j'ai confiance, il a la confiance de tous ses partenaires. A partir du moment où le joueur me dit qu'il a envie d'être là, qu'il veut jouer la montée avec nous et que ce qu'il se passe ne le perturbe pas, je lui fais confiance et j'ai eu raison. Ce qui m'intéresse c'est ce qu'il se passe dans le vestiaire. Notre vérité c'est ce qu'on se dit entre quatre yeux. Il a montré à tout le monde son attachement au club. C'est un jeune joueur, il faut le protéger. J'aime bien avoir des relations de confiance avec mes joueurs. Il doit sa réussite à son travail et aussi à ses partenaires."

Patrice Garande comprend que les sirènes de grands clubs puissent faire réfléchir mais il estime que ce n'est pas le moment de quitter le TFC pour Adli : "Que le joueur ait de l'ambition, oui. Il y a des étapes. Amine les franchit sans doute plus vite que la moyenne. Il vit un truc fantastique avec ses potes. Il a très envie que la fin de l'aventure se matérialise par une montée. Après, il sera toujours temps de penser à son avenir. Je lui ai dit qu'il allait faire une grande carrière. Etre demandé par des grands clubs, c'est très flatteur mais rentrer dans le vestiaire d'un grand club il faut avoir les épaules. Ce n'est pas comme chez nous où Amine est aimé, adoré, protégé. Il n'a aucun souci à se faire pour son avenir."