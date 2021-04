Ligue 2 - Patrice Garande : "Certains joueurs ont ce club dans la peau"

Toulouse, battu lors de quatre de ses huit dernières sorties en Ligue 2, ne peut plus traîner en route. A huit journées de la fin, le TFC est troisième à trois points du leader. Après les annonces du président Emmanuel Macron ce mercredi, il y a très peu de chance de revoir du public d'ici la fin de la saison qui se terminera le 15 mai à Dunkerque (avant un éventuel barrage).

Patrice Garande : "On se doit d'avoir une attitude digne"

Avec ce mois de confinement qui nous attend, les supporters vont encore rester loin de leur équipe favorite. Le coach Patrice Garande veut donc que ces joueurs ne les oublient pas : "Quand on fait du football, à la base, on est des privilégiés. Alors quand il se passe ce qu'il se passe... Ce sont des choses qu'on doit prendre en compte. Autour de nous il y a des gens qui donnent tout leur temps et tout leur amour. La moindre des choses c'est de leur donner en retour. C'est toujours pour cela que je parle des attitudes, et c'est pour cela que le match de Niort (défaite 1-0 avant la trêve) me met en colère. La moindre des choses c'est d'avoir le comportement par rapport à eux : courir, se battre, se défoncer. Tout ça ne dépend pas du talent. Nos supporters sont privés de ce qu'ils aiment le plus dans leur vie de tous les jours."

Un coach qui reconnait qu'au sein du TFC, il y a quelque chose de particulier : "On ne se rend pas toujours compte que nos résultats ont une influence sur leur quotidien. Dans ce club, il y a beaucoup d'échange. Quand une secrétaire m'explique ce qu'elle ressent quand on gagne... Les joueurs doivent prendre conscience de ça. Il y a une spécificité au TFC, que je n'ai pas souvent vue ailleurs. Il y a des joueurs qui ont ce club dans la peau. Des gens qui aiment ce club profondément, ce n'est pas simplement une entreprise qui les emploie. Cela fait partie de l'état d'esprit général du club."

Toulouse reçoit Nancy ce samedi à 15 heures pour la 31e journée de Ligue 2. Seul Steven Moreira, suspendu, manquera à l'appel.