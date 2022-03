Ligue 2 : Amiens se saborde à Pau (2-1)

Et toujours pas de victoire à l'extérieur. C'est même avec une défaite (2-1) que l'ASC repart de Pau. Pourtant bien parti grâce à un but de Matteo Pavlovic intervenu très tôt, Amiens, réduit à 10 après une expulsion stupide de Bongani Zungu, a été doublé en fin de match par les Béarnais.

Pour ce match dans le Béarn, Philippe Hinschberger a du composer avec les absences de deux joueurs majeurs. Aliou Badji, meilleur buteur de l'équipe (11 réalisations) et Arnaud Lusamba n'ont pas fait le déplacement à Pau à cause d'une suspension. En revanche, Mateo Pavlovic lui a fait son retour. Le défenseur Croate a retrouvé sa place en défense aux côtés de Mamadou Fofana et Mathis Lachuer. Formose Mendy, blessé n'a lui pas fait le déplacement.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pavlovic buteur d'entrée

Amiens a parfaitement entamé cette rencontre avec une ouverture du score dès la 8e minute. Suite à un corner, Matteo Pavlovic est resté en embuscade et a décroché une lourde frappe pour trouver le cadre et marquer le premier but (0-1). Le Croate avait déjà marqué contre Pau au match aller. Et double peine pour les Béarnais, ils ont perdu Ebenezer Assifuah, blessé. L'attaquant a été remplacé par Samuel Essende.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Amiens a eu une occasion au quart d'heure de jeu de doubler la mise mais Pau s'est tiré de cette mauvaise passe malgré la présence de Bongani Zungu et de Tolu qui a été contré. Le Nigérian a été accroché dans la surface de réparation à la 23e. Mais malgré la contestation picarde, aucun penalty n'a été sifflé. A la demi heure de jeu, Régis Gurtner est intervenu une première fois dans ce match en captant facilement une frappe de David Gomis.

Pau ne parvient pas égaliser avant la pause

Amiens est reparti avec ce court avantage à la pause. Malheureusement, les joueurs de Philippe Hinschberger n'ont pas été assez tranchants pour enfoncer le clou contre. Romain Armand aurait pu égaliser à cinq minutes de la pause. Mais l'attaquant de Pau, qui avait pourtant pris le meilleur sur la défense picarde, a raté sa talonnade. Juste avant la pause, Amiens a même été miraculé après un centre palois qui est passé devant le but sans être touché malgré la présence des attaquants de l'équipe béarnaise.

Akolo manque le K.O

Et cette fin de première mi-temps a donné des idées aux palois au retour des vestiaires. Amiens a mal négocié les premiers instants du second acte en perdant des duels, en commettant quelques fautes, à l'image de celle de Tolu qui a donné un coup franc pour Pau. Un coup franc resté sans conséquence. Juste avant l'heure de jeu, Chadrac Akolo a manqué la balle de 2-0. L'attaquant congolais, pourtant idéalement placé dans la surface de réparation a déclenché une frappe un peu trop lisible, arrêtée par Stéfan Bajic.

Zungu perd ses nerfs

Et puis les Amiénois ont perdu leurs nerfs. Alors que les Palois réclamaient une faute de Mamadou Fofana dans la surface de réparation sans obtenir gain de cause, Bongani Zungu est allé voir l'arbitre, sans doute pour signaler une simulation de l'attaquant béarnais. Une attitude qui n'a pas plu à Pierre Legat qui a sorti deux cartons jaunes coup sur coup au milieu de terrain sud-africain. Comme à Sochaux, Bongani Zungu a bêtement laissé ses coéquipiers à 10 contre 11. Dans la foulée, Jessy Benet a remplacé Chadrac Akolo pour renforcer le milieu de terrain.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pau renverse le match

Et ce qui devait arriver, malheureusement arriva. Pressés, en infériorité numérique, les Amiénois ont cédé et ont été rejoints à dix minutes de la fin. Farid El Melali, entré en jeu en seconde période a marqué du pied droit sur une passe de Samuel Essende (1-1). Ce même Samuel Essende a doublé la mise quelques instants après. Face à des Amiénois qui ont sombré, le palois a trompé Régis Gurtner (2-1).

Amiens s'est vu trop beau à Pau. A ne pas savoir enfoncer le clou, les Picards se sont exposés et ont cédé mentalement à 10 contre 11. Ils manquent là une nouvelle occasion de basculer dans le top 10.

Samedi prochain, Amiens retrouvera la Licorne pour la réception de la lanterne rouge, Nancy. Cette rencontre de la 28e journée de Ligue 2 sera à vivre sur France Bleu Picardie à partir de 18h45.