Ligue 2 – Pau FC : le directeur sportif Luis De Sousa fait le point sur les chantiers de l'été

Tranquillement assis sur le banc de touche des Palois à Guingamp, à un peu plus d'une heure du coup d'envoi entre l'EAG et le Pau FC ce samedi, Luis De Sousa le directeur sportif des Béarnais, a accepté de faire au micro de France Bleu Béarn Bigorre le point sur tous les dossiers chauds du moment. Il ne s'imaginait sans doute pas assister ensuite à une telle déroute de son équipe (4-0) .

France Bleu Béarn Bigorre : Voilà deux mois que vous êtes en Béarn, comment se passe l'acclimatation ?

Luis De Sousa : J'ai reçu un très bon accueil de la part des amoureux du Pau FC, et surtout de mes patrons qui m'ont vite mis à l'aise, ça a été un avantage. Les projets sportifs, ce sont toujours d'abord des hommes. La rencontre avec Bernard Laporte-Fray a été fortuite, elle a finalement débouché sur ma signature, c'est l'histoire du foot.

Et dans votre sillage l'arrivée de Nicolas Usaï, forcément très attendu vu la trace laissée par Didier Tholot, comment le choix de la direction s'est arrêté sur lui ?

Trois belles années de Didier, c'est vrai ! Ensuite, les critères primordiaux qui ont conduit à Nicolas sont simples : honnêteté, loyauté, travail. Ce sont les valeurs du club.

"Batisse réfléchit, il se pose des questions"

Vous avez senti l'empreinte d'une ville très "sport" en arrivant ici ?

Complètement, c'est ce qui marque. J'ai rencontré d'anciens rugbymen, on a eu de bons échanges, et d'ailleurs, notre développement à nous Pau FC passe évidemment par des résultats sportifs, mais aussi, je pense, par plus de liens avec par exemple le public du rugby, j'aimerais qu'on se rapproche, qu'on tisse des liens.

Quelle est la place du Pau FC dans cette Ligue 2 ultra-compétitive ?

Chaque année depuis quatre ans les bookmakers situent le Pau FC dans les candidats à la descente, mais nous, on a envie d'être le poil à gratter de ce championnat, et de progresser chaque année, sportivement et aussi hors-terrain, dans les infrastructures et l'organisation administrative.

Votre marge de manœuvre est totale en tant que directeur sportif ?

On échange beaucoup et on travaille main dans la main avec le président. Sur certains sujets, forcément, il y a plus de discussions, et le patron, au bout, c'est Bernard, mais il y a un réel échange dans le projet, c'est ça qui me plaît. Ce n'est pas toujours : "c'est moi qui paye, c'est moi qui commande".

Pour parler du mercato et d'abord de ce qui s'est déjà passé, quelles ont été les priorités du recrutement ?

Amener de l'expérience. La Ligue 2 est très resserrée, très élitiste, il faut un groupe qui a du vécu. À côté de ça aussi, on a voulu faire de la place à des jeunes joueurs à potentiel, dont certains du club comme Sonny Degert, mais pas seulement. Le tout c'est d'avoir un équilibre entre l'expérience et la jeunesse, des joueurs qui ont envie de se montrer, des revanchards, etc. Et puis j'ai remarqué que les joueurs passés par le Pau FC, quand d'autres les sollicitent pour un avis, ils ont toujours un retour positif. Ça c'est un atout pour moi et ça m'a pas mal aidé.

Il y a beaucoup de flou autour de la situation du capitaine Antoine Batisse, annoncé partant depuis une semaine mais toujours là, qu'en est-il ?

Je n'ai aucune information contradictoire sur le fait qu'il ne soit pas chez nous après le 1er septembre. On a eu une discussion à trois, lui, le président et moi, on a été clair avec lui, et lui clair avec nous. Il lui reste un an de contrat, un autre club lui fait les yeux doux avec une durée de contrat plus longue, il réfléchit, il se pose des questions. Vu l'état d'esprit du garçon et ses valeurs qui correspondent à celles du Pau FC, je ne suis pas étonné de ses belles années ici et j'espère bien qu'il va en faire une dernière. S'il reste chez nous on sera très content de le garder une année de plus.

Mayron George, c'est l'autre dossier chaud. Il va rester ?

Il est très sollicité ! Par des équipes et des championnats un peu exotiques, donc il est en pleine réflexion, mais son envie première c'est de rester et d'honorer sa dernière année de contrat avec nous.