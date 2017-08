Ligue 2 : Paul Fischer fait le point sur le recrutement de l'ASNL

En marge de la présentation d'Arnaud Nordin, Paul Fischer, directeur général adjoint en charge du sportif à l'ASNL, s'est exprimé sur l'avancée du recrutement et a répondu aux critiques.

Du mouvement au sein de l'effectif de l'AS Nancy Lorraine ! Ce mardi, le club au chardon a présenté l'attaquant prêté par SAint Etienne Arnaud Nordin. L'ASNL a aussi officialisé le départ définitif de Christophe Mandanne à Chateauroux (Ligue2), et celui provisoire de Yann Mabella, prêté au club berrichon jusqu'à la fin de la saison.

Après des semaines assez calmes (trois arrivées pour neuf départs), le mercato nancéien s'accélère. Mais ne le dites pas à Paul Fischer, le directeur général adjoint en charge du secteur sportif :

Il n'y a pas d'accélération. Il y a travail fait au quotidien. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est l'aboutissement de ce qu'on a fait auparavant. On a toujours été sur le qui-vive, toujours dans la recherche des joueurs. Mais comme l'a dit le président la semaine passée, pour que les joueurs viennent à Nancy, il faut qu'ils nous correspondent. Il faut des profils bien précis. On préfère prendre un peu plus de temps mais qu'on ait un peu plus d'assurance."