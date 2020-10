Ligue 2 : Perez et Nery rejoignent le GF38

Grenoble n’a pas chômé lors de la dernière journée du marché des transferts lundi. Le club grenoblois, deuxième de ligue 2 après 6 journées a enrôlé deux joueurs importants, le milieu de terrain Manuel Perez, et le défenseur Loris Nery.

Manuel Perez de retour au bercail

En rapatriant Manuel Perez, le GF38 a frappé fort. Acteur de la montée en ligue 1 de Lens la saison dernière, le milieu de terrain s’est forgé une solide réputation depuis son départ de Grenoble en 2013. Formé au club, il était le capitaine de l’équipe repartie en CFA 2 à cause du dépôt de bilan de l’été 2011. "C’est une bouffée d’oxygène de pouvoir à nouveau porter le maillot de Grenoble et de défendre ses couleurs devant ma famille et mes amis"a expliqué le milieu de terrain de 29 ans sur le site internet du club.Après Yoric Ravet, c’est donc un autre enfant du club qui revient pour le plus grand plaisir des supporters. Manuel Perez a signé pour trois ans.

Loris Nery renforce le côté droit de la défense

Loris Nery s’est, lui, engagé avec Grenoble pour deux ans. Libre depuis la fin de son contrat avec Nancy, c’est à 29 ans un défenseur d’expérience habitué du championnat de Ligue 2. Il arrive pour apporter de la concurrence sur le flanc droit de la défense, où Jordy Gaspar est pour le moment un peu seul, Harouna Demba, autre latéral droit du club, revenant seulement d’une grave blessure. Loris Nery était lundi soir en direct dans 100% GF38 sur France Bleu Isère pour évoquer son arrivée à Grenoble.

Avec ces deux recrues, le GF38 renforce encore son groupe et peut se montrer ambitieux après un début de saison réussi.