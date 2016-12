Ligue 2 | Phase aller : les 10 meilleurs moments du Havre AC en 3 minutes

Le HAC vient d'achever la phase aller à la huitième place, en Ligue 2. A l'occasion de la trêve, France Bleu Normandie vous propose un best of des meilleurs moments du HAC lors des 19 premières journées.

L'heure de la trêve hivernale a sonné, en Ligue 2 ! A cette occasion, et après vous avoir offert tous les matchs en direct et en intégralité, la rédaction de France Bleu Normandie vous propose de revivre les meilleurs actions du HAC, lors de la phase aller, avec les commentaires de Bertrand Queneutte et Alexis Bertin, notre consultant football :

Les 10 meilleurs moments du HAC (phase aller) en 3 minutes, sur France Bleu Normandie :