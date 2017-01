Ligue 2 | Le Havre : dix questions, avant le début de la phase retour

Huitième de Ligue 2 avant d'aborder la phase retour, ce vendredi à Nîmes, le HAC suscite de nombreuses interrogations. Tour d'horizon des questions que vous vous posez.

1 - La montée est-elle encore jouable ?

Oui, à condition de réaliser un parcours presque sans faute. Sachant que seuls les deux premiers montent directement en Ligue 1 et que le troisième dispute un barrage, le HAC n'aura pas beaucoup le droit à l'erreur. Sur les cinq saisons passées, le deuxième n'a jamais terminé avec moins de 65 points. Autrement dit, si l'on se fie à ces statistiques, il faudrait aux normands aller chercher 38 points sur les 19 prochaines journées, pour monter sans trembler... soit 3 de plus encore que le total de Brest, sacré champion d'automne, avec 35 points !

2 - Oswald Tanchot doit-il rester ?

Oui. Adulé au moment de sa prise de fonction, le technicien qui a remplacé Bob Bradley au pied levé fait aujourd'hui l'objet de quelques critiques et contestations chez les supporters, mais n'oublions pas que Oswald est le quatrième entraîneur du club en un petit peu plus d'un an. Qu'il a repris une équipe minée par un début de saison raté et par une ambiance morose sur la fin de l'ère Bob Bradley. Des circonstances atténuantes, donc, pour un entraîneur à qui il faut laisser du temps. Il le mérite, pour faire ses preuves.

3 - Le recrutement est-il à la hauteur des ambitions ?

Pour le moment, non. Le HAC a laissé partir ses deux meilleurs buteurs l'été dernier : Lys Mousset (14) et Joseph Mendes (9). Le club a alors recruté sept joueurs. Parmi eux, quatre à vocation offensive. Bilan : aucun but marqué et seulement trois passes décisives. Les dirigeants Ciel et Marine ont encore près de trois semaines pour corriger le tir.

4 - Quel système pour le HAC ?

L'effectif du HAC, qui compte quatre attaquants de pointe, est sans doute d'avantage taillé pour un 4-4-2. L'idée du 3-5-2, avec des latéraux rapides (Mendy, Chebake, Bese) et à l'aise aussi bien défensivement qu'offensivement n'était pas bête, mais ce système n'a pas fonctionné. Un système à deux attaquants semble donc le plus adapté, en l'état. Cependant, on attend surtout des joueurs du HAC qu'ils cherchent sans cesse à mettre de l'animation, quelque soit le système.

5 - Qui terminera meilleur buteur ?

A moins qu'un serial buteur n'arrive d'ici fin janvier, on peut imaginer que Mathieu Duhamel terminera meilleur buteur du club, cette saison. L''attaquant compte déjà sept réalisations sur la phase aller, soit trois de plus que Ghislain Gimbert, avec le même nombre d'apparitions (17). En revanche, difficile d'imaginer Mathieu Duhamel sur le podium de la Ligue 2 en fin de saison, lui qui compte actuellement trois buts de retard sur le trio de tête.

6 - Qui terminera meilleur passeur ?

Pour l'heure, trois noms se détachent : Bonnet (3), Fontaine (2) et Ferhat (2). Mais un outsider pourrait se mêler à la lutte : Sébastien Salles-Lamonge est en effet plus performant que tous dans ce domaine. Le jeune milieu offensif prêté par Rennes n'en a peut-être délivré qu'une seule, mais il compte aussi beaucoup moins de temps de jeu que les autres (372 minutes, contre 1.400 pour Bonnet).

7 - Fabien Farnolle, meilleur joueur... de l'année ?

Élu meilleur joueur de Ligue 2 sur la phase aller par le magazine France Football, le gardien béninois pourrait aussi décrocher ce titre sur la phase retour. Tout simplement énorme lors des 18 matchs qu'ils a disputé (18 MJ, 16bc), Fabien Farnolle a sans doute permis aux siens de ne pas se retrouver dans la deuxième partie du classement, au moment de la trêve. A bientôt 32 ans, l'ancien clermontois est parti pour réaliser la meilleure saison de sa carrière.

FABIEN FARNOLLE EST LE GARDIEN PRÉFÉRÉ DE TON GARDIEN PRÉFÉRÉ pic.twitter.com/0XnhwqFtta — L'Hacapable (@L_HACAPABLE) October 14, 2016

8 - L'ambiance, elle est comment ?

Au beau fixe. Au moins, en apparence, et après quelques tensions en début de saison. A l'entraînement, tout le monde se marre. Les joueurs s'entendent bien. Globalement, les relations entre l'entraîneur, le staff et les joueurs semblent solides. Reste à ce que cette bonne entente apparente se traduise sur le terrain. Espérons aussi que les rapports entre Mathieu Duhamel et le reste du groupe s'apaiseront définitivement.

9 - Où va rebondir Bob Bradley ?

Limogé de son poste d'entraîneur de Swansea au lendemain du boxing day, Bob Bradley se retrouve le bec dans l'eau après avoir planté le HAC. Le coach américain ne devrait cependant pas resté les mains dans les poches bien longtemps. Pressenti pour devenir sélectionneur de la Norvège, Bob Bradley a aussi des touches chez lui, aux Etats-Unis. Et notamment du côté du Los Angeles Galaxy.

10 - Quel podium en fin de saison ?

Allez, on se mouille. Brest terminera champion, devant le RC Lens. Le HAC se battra jusqu'au bout, avec Reims, Troyes et Sochaux, et finira par arracher la troisième place. Les havrais décrocheront alors la montée en Ligue 1, en sortant Nancy à l'issue du barrage.