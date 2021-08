Ligue 2 - Philippe Hinschberger (Amiens SC): "J'attends qu'on lance notre saison!"

Battu lors des deux premières journées de Ligue 2 par Auxerre (1-2) et à Ajaccio (1-3), l'Amiens SC est déjà dans l'obligation de réagir face au promu Quevilly-Rouen pour éviter de se mettre rapidement en difficultés dans ce championnat.

Hinschberger: "Nous avons déjà pris du retard"

"C'est une évidence qu'il ne faut pas attendre trop longtemps avant de gagner son premier match" reconnaît le coach amiénois Philippe Hinschberger. "La préparation c'est sympa mais la réalité c'est aujourd'hui. Il ne faudrait pas s'enfoncer dans une sorte de mini-crise. Même si nous sommes tombés contre deux bons adversaires, j'estime que nous avons déjà pris du retard. Maintenant il ne faut pas s'énerver il faut rester calme"

Il faut qu'ensemble, sans douter, et en jouant vers l'avant, on aille chercher notre première victoire parce que j'attends simplement aujourd'hui qu'on lance notre saison!" Philippe Hinschberger

"Quevilly ce sera un autre match contre un adversaire qui va batailler, il faut qu'ensemble, sans douter, et en jouant vers l'avant, on aille chercher notre première victoire parce que j'attends simplement aujourd'hui qu'on lance notre saison! Pour moi notre saison n'a pas démarré. J'attends donc des comportements à la hauteur de ce qu'on peut attendre d'un joueur professionnel. J'attends beaucoup plus d'allant offensif surtout à domicile, avec de l'intensité, de la pression sur l'adversaire pour pouvoir se créer des situations et pratiquer un football spectaculaire. Et ce ne sont pas les deux défaites initiales, même si c'est gênant, qui doivent nous empêcher de le faire."

Lomotey de retour

Côté effectif l'Amiens SC pourra compter en défense centrale - et en attendant que le recrutement avance dans ce secteur de jeu - sur le retour de blessure du ghanéen Emmanuel Lomotey. En revanche le sénégalais Formose Mendy touché à la cuisse la semaine dernière à Ajaccio sera très probablement forfait.

Amiens - Quevilly Rouen sur France Bleu Picardie

Quevilly Rouen a débuté son championnat le 24 juillet par un match nul (1-1) à Dunkerque avant de voir son match de la 2e journée contre Bastia reporté en raison des cas de Covid au sein du club corse. Le match Amiens SC - Quevilly Rouen (19h) ce samedi 7 août est à vivre en intégralité sur France Bleu Picardie. Avant-match dès 18h45.