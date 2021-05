Ligue 2 : Philippe Hinschberger et le GF38 "en challenger" à Toulouse

Vainqueur du Paris FC (2-0) mardi, le GF38 poursuit sa route en barrage d'accession vers la Ligue 1. 4e du classement, les Grenoblois vont vendredi soir défier le troisième, Toulouse. Une victoire et Grenoble gagnerait le droit d'affronter le 18e de Ligue 1 en match aller-retour. Mais pour cela il faudra donc battre les Toulousains chez eux, pas une mince affaire pour l’entraîneur grenoblois Philippe Hinschberger

France Bleu Isère : Dans quel état d'esprit êtes vous avant ce deuxième barrage à Toulouse ?

Philippe Hinschberger : "On se déplace en challenger, c'est clair dans notre tête parce que Toulouse est globalement supérieur sur une saison et a d'ailleurs pas mal de points d'avance sur nous. C'est un gros gros rouleau, c'est puissant et il y a du talent offensivement. C'est une très, très bonne équipe. On avance caché ! Bien sûr on a des arguments. Après ces arguments on ne les a pas beaucoup développé contre les équipes de tête, notamment à l'extérieur. Mais encore une fois aujourd'hui, on est obligé de se sortir du contexte championnat. Sur un match sec on sait que tout peut arriver."

France Bleu Isère : Une des données de la rencontre, c'est le peu de récupération que votre équipe a eu. C'est déjà votre troisième match en six jours...

Philippe Hinschberger : "Si on veut garder de la fraîcheur je peux changer mon équipe, donc il ne faut pas dire qu'on peut manquer de fraîcheur. C'est un élément important, c'est vrai, quand on voit l'état de fatigue de certains joueurs qui sont sortis mardi. C'est tout à fait naturel qu'on remette de la fraîcheur dans cette équipe. C'est quelque chose dans lequel on se retrouve sur cette année, qui nous laisse des repères et qui ne nous fait pas perdre confiance. C'est ça qui est important. On dit toujours on change pas une équipe qui gagne, sauf que l'équipe qui gagne, si elle est trop fatiguée, ne gagnera pas le match suivant. C'est un élément à prendre en considération et ça ne nous stresse pas. En tout cas, moi, ça ne me stresse pas du tout parce qu'on l'a déjà beaucoup fait et que cette l'interchangeabilité a plutôt porté ses fruits."

France Bleu Isère : Cette semaine le GF38 a aussi annoncé la future implantation de son centre d'entraînement à La Côte Saint-André, c'est indispensable pour continuer à progresser ?

Philippe Hinschberger : "Aujourd'hui on a des conditions de travail difficiles. On est quatrième, on fait les barrages, on se dit que si on avait des conditions de travail meilleures, notamment en hiver, peut-être qu'on pourrait faire de meilleurs résultats. Le club est bien conscient que tu ne peux pas continuer comme ça, c'est une évidence. C'est une volonté de s'installer dans le temps, de montrer que tu vas rattraper ton retard et c'est tout à fait légitime parce que à un moment donné si demain tu peux accéder à la Ligue 1, dans les conditions actuelles, il n'y a pas un joueur qui va venir. Faut appeler un chat un chat. Le mec est passé par un bon club de Ligue 2 bien structuré ou par un club de Ligue 1, il va arriver ici il prend sa voiture et s'en va. Ou alors il aime la neige ou la montagne.".