Ligue 2 : Philippe Montanier n'est plus l'entraîneur du Racing Club de Lens

Coup de tonnerre chez les Sang et Or : le Racing Club de Lens a décidé de se séparer de Philippe Montanier. Le coach était arrivé en 2018, et avait emmené les Artésiens en barrage de Ligue 2 pour sa première saison. Il paye les mauvais résultats de l'équipe, dont la défaite 4-1 contre Caen samedi.

C'est par un communiqué lapidaire que le Racing Club de Lens a officialisé la nouvelle ce mardi : Philippe Montanier, un peu moins de deux ans après son arrivée à la Gaillette, n'est plus l'entraîneur du Racing Club de Lens.

"Le Racing Club de Lens a décidé de suspendre d’activité Philippe Montanier et une partie de son staff technique dès aujourd'hui. Jusqu’à nouvel ordre, la responsabilité du groupe sera confiée à Franck Haise, actuel entraîneur de la réserve lensoise. Suite à cette décision, le RC Lens espère inscrire durablement son équipe dans une dynamique positive et ainsi remplir les objectifs fixés."

Le groupe professionnel, actuel 3è de Ligue 2, est donc confié à Franck Haise, l'entraîneur de la réserve. Cette place de 3è, Lens ne l'avait plus occupée depuis la fin septembre dernier, mais les Sang et Or se sont fait doubler ce week-end par Ajaccio. Surtout, depuis la reprise en janvier, Lens n'a pris que 7 points sur 21 possibles, et derrière les Artésiens, la meute s'est rapprochée : Troyes est a égalité de points, Clermont et Guingamp ne sont pas loin.

Une chose est sûre, le club ne veut plus revivre la longue aventure des playoffs d'accession, comme l'an dernier où il avait échoué lors du dernier acte, face à Dijon. En limogeant ainsi Philippe Montanier, les dirigeants artésiens ont voulu créer un électrochoc et envoyer un message aux joueurs, qui doivent se ressaisir, et aux supporters qui acceptaient de moins en moins la situation.

Le club ne prévoit pas de s'exprimer avant le traditionnel point presse précédent le déplacement au Paris FC, ce lundi.