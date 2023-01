Ligue 2 : place au jeu et à la victoire pour Sochaux face à Caen

Place au terrain ! Après un report qui a suscité une vive polémique , la rencontre entre Sochaux et Caen va bel et bien avoir lieu ce vendredi à 18h30 au stade Bonal. Le FCSM et le SMC vont pouvoir mettre à jour leur calendrier et clore la phase aller à l'occasion de la 19ème journée de Ligue 2. Pour les Jaune et Bleu, l'enjeu est de taille : une victoire et c'est la 2ème place à la mi-saison.

ⓘ Publicité

"Une grande pensée de tout le club" Olivier Guégan

Au début de sa conférence de presse d'avant-match ce jeudi à Bonal, Olivier Guégan a déjà tenu à faire passer un message à Stéphane Moulin, l'entraîneur caennais, dont l'épouse a été inhumée samedi dernier, jour de la programmtion initiale du match "On a une grande pensée pour lui, de toute la famille du FC Sochaux, je parle des actionnaires, de la direction, du coach, de mes staffs et de mes joueurs, du peuple sochalien, du public, c'était important de faire passer ce message à Stéphane." Le coach du FCSM tient aussi à "fermer la parenthèse, mais quand ça touche l'humain, c'est bien que l'on ait trouvé une solution, place au terrain désormais."

"Le président de Sochaux s'est excusé" Patrice Sauvaget

Un apaisement que prône également Patrice Sauvaget, l'adjoint de Stéphane Moulin "On ne va pas rallumer une polémique mais c'est vrai qu'on aurait pu s'éviter tous les problèmes qu'il y a eu, et heureusement la raison l'a emporté, d'ailleurs je crois que le président de Sochaux s'est excusé d'avoir mal agi à ce moment-là. On va maintenant se concentrer sur le jeu, avec une surmotivation à surtout offrir une victoire à notre coach."

Une attaque sous pression, une défense en alerte

Dans un tel contexte, aux Jaune et Bleu d'être plus forts que les Normands. Notamment dans le secteur offensif où Olivier Guégan attend une véritable réaction de ses attaquants "Il faut que chacun joue à son meilleur niveau, notamment devant, notre secteur offensif aurait dû nous faire gagner des points récemment. Il faut que chacun prenne ses responsabilités, affiche plus de personnalité dans les 20-30 derniers mètres." L'entraîneur sochalien compte également sur une plus grande détermination sur les coups de pied arrêtés "On est au-dessus de la norme, on prend trop de but sur corner. C'est une question là encore de responsabilisation. Il y a des joueurs désignés pour piloter tout ça, le gardien et le défenseur central notamment."

Weissbeck de retour et une 2ème place en ligne de mire

Pour ce match contre Caen, 9ème, le FCSM peut compter sur le retour de Gaétan Weissbeck "Il aurait pu jouer samedi dernier, mais avec une semaine de plus, c'est encore mieux pour lui, et pour tout le groupe" concède le coach sochalien qui insiste sur le fait que "Sochaux devra faire un grand match pour battre Caen. De toutes façons, il faut enclencher une nouvelle dynamique, recommencer une série, seule façon pour avancer." En cas de victoire, Sochaux serait 2ème à la fin de la phase aller. Après avoir été le club le plus détesté de France, il serait vraiment appréciable que l'on en reparle enfin en bien.

Sochaux-Caen, match en retard de la 19ème journée de Ligue 2, c'est à 18h30 ce vendredi soir et c'est à vivre en direct et en intégralité dès 18h15 sur France Bleu Belfort-Montbéliard avec Hervé Blanchard aux commentaires.

loading

loading

loading