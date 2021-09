Ligue 2 : place au jeu, rien qu'au jeu pour Sochaux face au Paris FC

Le FCSM veut, et doit, très vite oublier son échec et les événements d'Ajaccio. Pour cela, il n'y a qu'à battre le Paris FC ce samedi après-midi à Bonal. Forcément, plus facile à dire qu'à faire mais les Jaune et Bleu sont déterminés à refaire parler d'eux en bien, et uniquement sur le terrain.

Que le football reprenne ses droits, reprenne sa place tout simplement au FC Sochaux Montbéliard. Une semaine après les incidents d'Ajaccio, le FCSM retrouve le terrain ce samedi après-midi contre le Paris FC. Et c'est une belle affiche de la 8ème journée de Ligue 2 entre les Jaune et Bleu, 6èmes et les Parisiens, 4èmes. Tous les supporteurs des Sochaliens n'ont qu'une envie. Oublier les débordements de samedi dernier. Que l'équipe repense à jouer, rien qu'à jouer et si possible à gagner.

"Je ne comprends pas la suspension de Christophe Diédhiou" - Omar Daf

C'est évidemment le discours que tient Omar Daf, l'entraîneur sochalien "Je suis solidaire à 100% de mes joueurs, il y a eu des provocations, les stadiers sont là pour défendre les joueurs et pas pour provoquer des frictions avec les joueurs. Christophe Diédhiou a été agressé, il a eu une ITT en début de semaine et sa suspension à titre conservatoire, je ne la comprends pas, ça s'est passé en dehors du terrain. Mais bon, je laisse la justice faire son travail. Moi, je parle football, ce qu'on montre depuis le début est positif, très intéressant, faut s'appuyer que là-dessus, tout le reste, ça ne m'intéresse pas."

"Tout ce qui est extra football, ça alimente autre chose, et je pense que les gens n'ont pas besoin de ça, ça ne les intéresse même pas" - Omar Daf

Echanger et basculer sur autre chose. Voilà comment cette semaine, le staff et les joueurs du FCSM ont donc tenté d'évacuer l'après-match d'Ajaccio. Joseph Lopy, de retour de blessure, ne minimise pas ce qui s'est passé pour ses coéquipiers samedi dernier "On ne va pas faire comme s'il ne s'était rien passé, mais on est des professionnels, et le plus important, c'est de se reconcentrer sur le terrain. On en parle entre nous, et ça permet de se remobiliser, et de ressouder les liens entre joueurs" reconnaît le milieu de terrain sénégalais.

"Être efficace dans les deux surfaces, le reste, comme le dit le coach, c'est de la littérature" - Joseph Lopy

Reste que contre le Paris FC, battu deux fois de suite (à domicile contre Guingamp et à Ajaccio mardi en match en retard (1-0) à chaque fois), Sochaux a une priorité. Ne repenser qu'au jeu, et gagner si affinités. En ne comptant que sur lui-même pour Joseph Lopy "On sait qu'il ne faut rien attendre de personne, ni de l'arbitre, ni de qui que ce soit, donc il faut qu'on soit juste plus efficace dans les deux surfaces, comme le dit le coach, le reste c'est de la littérature" tranche le Sochalien, sûrement rejoint dans cette analyse par Thierry Laurey. L'entraîneur du Paris FC attend également de son équipe qu'elle retrouve son efficacité en attaque et en défense. Mais pour marquer des buts, Sochaux devra encore se passer des services de Yann Kitala "il a joué contre Dijon en N3 dimanche dernier, mais il ne s'est pas entraîné de la semaine" explique Omar Daf qui dit "compter beaucoup sur son attaquant, mais il faudra être patient et ne pas brûler les étapes avant de le revoir avec l'équipe en Ligue 2" admet le coach des Jaune et Bleu.

En tous les cas, avec le retour des supporteurs Ultras en tribunes, avec la nouvelle fresque d'Auguste Bonal inaugurée ce vendredi sur la façade du stade, tout est réuni pour que le football retrouve toute sa place ce samedi dans ce duel avec le Paris FC. Et que surtout, le FCSM en soit le grand vainqueur.

FCSM-Paris FC, coup d'envoi à 15h ce samedi, à vivre en direct et en intégralité dès 14h45 avec les commentaires de Hervé Blanchard et Matheus Vivian.