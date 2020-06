Ligue 2 : plaisir et gestes barrières pour la reprise du GF38

Trois mois après une fin de saison anticipée, les footballeurs du GF38 ont retrouvé le terrain lundi. Ils ont huit semaines pour préparer la reprise de la Ligue 2 le 22 août prochain.

À leur arrivée au centre d'entraînement, les footballeurs grenoblois doivent se faire prendre la température, même si aucun joueur n'a été testé positif. Derrière les masques, on devine des sourires. Un peu plus tard, une fois sur le terrain, ces sourires sont visibles.

"Cela fait vraiment du bien de retrouver l'ambiance du vestiaire", assure le défenseur Jérôme Mombris pas franchement gêné par les mesures sanitaires mises en place. "On est des privilégiés, on ne va pas se plaindre. S'il y a quelques gestes barrières à respecter on va le faire sans prise de tête, franchement c'est un réel plaisir de retrouver le terrain."

Prise de température pour Adrien Monfray avant la reprise de l'entrainement du GF38 - GF38/Julien Diaferia

Huit semaines avant la reprise du championnat

Si 21 joueurs ont repris l'entrainement, quelques recrues manquaient à l'appel : le groupe va petit à petit revenir au complet notamment au moment du stage prévu mi-juillet en Haute-Loire. Grenoble a devant lui huit semaines pour préparer la reprise de la Ligue 2 prévue le 22 août.